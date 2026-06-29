RMF24

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zainaugurował letni sezon miejskich basenów… wskakując do wody w pełnym garniturze. Nawiązał tym samym do zaniechanej w ostatnich latach tradycji. Nagranie z wydarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych.

Burmistrz popisał się nietypowym skokiem w sobotę, na basenie Thomas Jefferson Pool we Wschodnim Harlemie. Włodarz Wielkiego Jabłka nawiązał tym samym do dawnej tradycji rozpoczynania sezonu kąpielowego – pisze The Independent.

Nagranie z wydarzenia Mamdani opublikował w mediach społecznościowych. Opatrzył je żartobliwym komentarzem nawiązującym do faktu, iż w języku angielskim zarówno garnitur, jak i strój (np. kąpielowy) określa się jednym słowem „suit”.

Tradycja symbolicznego skoku burmistrza do basenu na rozpoczęcie sezonu letniego była ostatnio podtrzymana w 2013 roku przez ówczesnego burmistrza Michaela Bloomberga. Jego następcy – Bill de Blasio i Eric Adams – zrezygnowali z udziału w wydarzeniu.

Tegoroczna inauguracja oznacza otwarcie ponad 50 publicznych basenów we wszystkich pięciu dzielnicach Nowego Jorku. Będą one dostępne dla mieszkańców od 27 czerwca do 13 września, oferując ochłodę podczas letnich upałów.

Władze miasta zachęcają Nowojorczyków do korzystania z miejskich kąpielisk przez cały sezon wakacyjny.