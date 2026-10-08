Brytyjski marynarz oskarżony o szpiegostwo. Grozi mu dożywocie

RMF24

24-letni żołnierz Royal Navy, Teddy Young, stanął przed sądem w Londynie pod zarzutem pozyskiwania i przygotowywania się do ujawnienia chronionych informacji obcemu państwu. Nie poinformowano na rzecz którego kraju żołnierz miał pozyskiwać informacje.

W czwartek brytyjska policja poinformowała o postawieniu zarzutów Teddy’emu Youngowi, 24-letniemu żołnierzowi marynarki wojennej. Mężczyzna miał pozyskiwać poufne informacje i przygotowywać się do ich przekazania obcemu państwu. Oskarżenia zostały sformułowane na podstawie nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 roku.

Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Media ustaliły, dla kogo pracował To może być największy skandal w historii niemieckich służb specjalnych. Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej (BND), August Hanning, został zatrzymany pod zarzutem przekazywania tajnych informacji obcemu wywiadowi. Według tygodnika „Der Spiegel”…

Jak podkreśliła komendant Helen Flanagan, szefowa londyńskiej policji antyterrorystycznej, to niezwykle poważna sprawa, która dotyczy żołnierza czynnej służby. Policja nie ujawnia, na rzecz którego kraju Young miał działać.

Nowe prawo, nowe konsekwencje

Ustawa National Security Act, która weszła w życie w 2023 roku, znacząco zaostrzyła przepisy dotyczące szpiegostwa i zagrożeń ze strony obcych państw. Przewiduje ona surowe kary, w tym nawet dożywotnie pozbawienie wolności za działania mogące zaszkodzić bezpieczeństwu lub interesom Wielkiej Brytanii. Współpraca policji z Ministerstwem Obrony w tej sprawie była bardzo ścisła.

Sprawa bez związku z atakiem na bazę RAF

Agencja Reuters podkreśla, że sprawa Teddy’ego Younga nie ma związku ze śledztwem dotyczącym potencjalnego ataku na bazę RAF Fairford, z której korzystały niedawno siły USA podczas nalotów na Iran. Według władz amerykańskich tamten incydent mógł być powiązany z próbą ataku dronami przez Iran.