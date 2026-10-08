Brytyjski marynarz oskarżony o szpiegostwo. Grozi mu dożywocie

W czwartek brytyjska policja poinformowała o postawieniu zarzutów Teddy’emu Youngowi, 24-letniemu żołnierzowi marynarki wojennej. Mężczyzna miał pozyskiwać poufne informacje i przygotowywać się do ich przekazania obcemu państwu. Oskarżenia zostały sformułowane na podstawie nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 roku.
Jak podkreśliła komendant Helen Flanagan, szefowa londyńskiej policji antyterrorystycznej, to niezwykle poważna sprawa, która dotyczy żołnierza czynnej służby. Policja nie ujawnia, na rzecz którego kraju Young miał działać.
Nowe prawo, nowe konsekwencje
Ustawa National Security Act, która weszła w życie w 2023 roku, znacząco zaostrzyła przepisy dotyczące szpiegostwa i zagrożeń ze strony obcych państw. Przewiduje ona surowe kary, w tym nawet dożywotnie pozbawienie wolności za działania mogące zaszkodzić bezpieczeństwu lub interesom Wielkiej Brytanii. Współpraca policji z Ministerstwem Obrony w tej sprawie była bardzo ścisła.
Sprawa bez związku z atakiem na bazę RAF
Agencja Reuters podkreśla, że sprawa Teddy’ego Younga nie ma związku ze śledztwem dotyczącym potencjalnego ataku na bazę RAF Fairford, z której korzystały niedawno siły USA podczas nalotów na Iran. Według władz amerykańskich tamten incydent mógł być powiązany z próbą ataku dronami przez Iran.