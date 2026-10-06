Kolejny zatrzymany ws. potencjalnego ataku na brytyjską bazę wojskową

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Brytyjska policja antyterrorystyczna poinformowała we wtorek o zatrzymaniu kolejnej osoby, 22-letniego Brytyjczyka, w związku z potencjalnym atakiem na bazę RAF Fairford we wrześniu, wykorzystywaną do niedawna przez siły USA do nalotów na Iran. To siódme zatrzymanie w tej sprawie. Wszyscy pozostali zostali zwolnieni za kaucją.

Zatrzymano siódmą osobę ws. incydentu przy bazie RAF

Służby przekazały, że siódmy zatrzymany wpadł w ręce mundurowych w londyńskiej dzielnicy Westminster. Sprawa sięga 27 września, kiedy to w okolicy bazy w hrabstwie Gloucestershire policja zatrzymała pięciu mężczyzn, początkowo w związku z potencjalnym naruszeniem ustawy o materiałach wybuchowych.

Następnie zostali ponownie aresztowani w związku z podejrzeniem przygotowania aktu terroru. Okolice otoczono kordonem bezpieczeństwa, ewakuowano ponad 80 gospodarstw i rozpoczęto przeszukiwania.

Następnego dnia pięciu mężczyzn wypuszczono za kaucją. Brytyjska policja antyterrorystyczna podkreśliła, że status w śledztwie tej piątki pozostaje niezmienny. Szósty mężczyzna, 25-latek z podwójnym obywatelstwem brytyjskim i irańskim, został zatrzymany 1 października, również w londyńskim Westminsterze. On także wyszedł potem za kaucją.

We wtorek policja przekazała, że w furgonetkach, których prawdopodobnie używało pięciu mężczyzn aresztowanych we wrześniu, nie znaleziono ładunków wybuchowych, choć zabezpieczono pewną ilość benzyny.

„Pracujemy przez całą dobę i w szybkim tempie, aby ustalić motyw”

„Śledztwo wciąż się toczy, a nasze wyspecjalizowane zespoły nadal badają wiele wątków dotyczących okoliczności wydarzeń w pobliżu bazy RAF Fairford (…). Doskonale zdajemy sobie sprawę z dużego zainteresowania opinii publicznej tą sprawą. Pracujemy przez całą dobę i w szybkim tempie, aby ustalić motyw stojący za wydarzeniami w Gloucestershire. Nadal jesteśmy zdeterminowani, by zbadać wszystkie możliwe wersje” - zapewniła cytowana w komunikacie policji antyterrorystycznej Vicki Evans, krajowa koordynatorka ds. walki z terroryzmem.

W miniony weekend USA wycofały z bazy Fairford swoje bombowce. W poniedziałek prezydent Donald Trump sugerował, że miało to związek z zagrożeniem ze strony Iranu.

Amerykańskie lotnictwo używało bazy Fairford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormuz.