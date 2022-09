Co najmniej dziewięć osób zginęło po tym, jak w miejscowości Itapecerica da Serra w brazylijskim stanie São Paulo zawaliła się część magazynu. Do zdarzenia doszło podczas wizyty dwóch kandydatów do brazylijskiego Kongresu Narodowego - podał Reuters.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kandydaci do Kongresu Narodowego Jones Donizette i Ely Santos wizytowali we wtorek magazyn należący do firmy Multiteiner, jednego z największych brazylijskich operatorów kontenerowych. W pewnym momencie zawalił się fragment betonowej konstrukcji wewnątrz magazynu. Donizette przekazał w mediach społecznościowych, że jemu i Santosowi nic się nie stało. Miejscowa straż pożarna poinformowała, że w katastrofie zginęło co najmniej dziewięć osób. Strażacy jak dotąd uratowali 31 osób; 28 z nich trafiło do pobliskich szpitali. Akcja ratunkowa trwa, bowiem pod gruzami może znajdować się więcej osób. Zobacz również: Ognisko wirusa ebola w Ugandzie. WHO prowadzi dochodzenie