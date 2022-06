"Blokowanie przez Rosję eksportu milionów ton ukraińskiego zboża to zbrodnia wojenna" - powiedział szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów unijnych w Luksemburgu. Szefowie dyplomacji będą dyskutować m.in. o agresji Rosji na Ukrainę oraz jej globalnych konsekwencjach.

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell / PAP/EPA/JULIEN WARNAND /

Wzywamy Rosję do odblokowania ukraińskich portów. To niepojęte, niewyobrażalne, że miliony ton pszenicy są blokowane na Ukrainie, podczas gdy ludzie na świecie cierpią głód - powiedział Borrell, cytowany przez agencję Reutera.

To prawdziwa zbrodnia wojenna, więc nie wyobrażam sobie, by ta sytuacja miała trwać o wiele dłużej - dodał.



Po rozpoczęciu przez Rosję 24 lutego pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i zablokowaniu portów na południu kraju przez rosyjską armię, Ukraina nie może eksportować zboża do krajów Afryki, Azji i Europy. Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę światu grozi kryzys żywnościowy.

Według agencji USAID, wojna zablokowała 30 proc. światowego eksportu pszenicy i jęczmienia.

Jak pisze Ignatius, Ukraina przed wojną eksportowała 5-6 mln ton zbóż miesięcznie, zaś obecnie jest to ok. 2 mln - choć i tak jest to znacznie więcej, niż w początkowej fazie wojny. USA mają nadzieję, że w obliczu rosyjskiej blokady portu w Odessie, Ukraina będzie mogła zwiększyć transport zbóż drogą lądową do ok. 4 mln ton. W tym pomóc ma m.in. budowa tymczasowych silosów na granicy polsko-ukraińskiej.