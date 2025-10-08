Twarz Drew Scanlona jest rozpoznawalna przez internautów na całym świecie. Mężczyzna zrobił jednak wiele, by kojarzyć się nie tylko z memami, ale także z działalnością charytatywną. Scanlon zebrał już ponad 300 tysięcy dolarów na badania nad stwardnieniem rozsianym.

Drew Scanlon, mieszkający w San Francisco producent wideo i streamer, stał się twarzą jednego z najczęściej powielanych memów w internecie. Jego zaskoczona mina, uchwycona podczas transmisji na żywo w 2013 roku, szybko obiegła sieć, stając się symbolem niedowierzania i zaskoczenia - informuje "The Guardian". Teraz Scanlon postanowił wykorzystać swoją internetową popularność, by realnie pomagać innym.

Bliscy chorują, Scanlon pomaga

Motywacją do działania stała się dla Scanlona choroba bliskich mu osób - przyjaciółki i jej matki, które zmagają się ze stwardnieniem rozsianym (MS). Od kilku lat bierze udział w corocznym charytatywnym wyścigu rowerowym, z którego dochód trafia do amerykańskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Za pośrednictwem swojego konta na platformie X raz do roku zachęca fanów do wsparcia zbiórki, publikując słynny gif i apelując o datki.

Scanlon podkreśla, jak ważne jest wsparcie badań nad tą chorobą i zwiększanie świadomości społecznej. To może być naprawdę trudna choroba, a niewiele osób o niej wie, mimo że dotyka wielu ludzi - zaznacza.

W tym roku, dzięki wsparciu internautów, Scanlonowi udało się zebrać już około 70 tysięcy dolarów na tegoroczną edycję wyścigu. W poprzednich latach suma przekroczyła 270 tysięcy dolarów, co daje imponującą łączną kwotę ponad 300 tysięcy dolarów przeznaczonych na badania i wsparcie osób chorych.

W rozmowie z lokalnym portalem sfgate.com przyznał: Nieustannie zadziwia mnie, jak wiele osób nadal reaguje na moje wezwanie tak hojnie.

Historia mema, który podbił świat

Historia mema sięga 2013 roku, kiedy to podczas transmisji na żywo Scanlon zareagował zaskoczeniem na żart kolegi. Jego reakcja została uwieczniona i zamieniona w gif, który kilka lat później stał się viralem w mediach społecznościowych. Popularność była tak duża, że portal Vox uznał go za jeden z najlepszych gifów wszech czasów.

Ciekawostką jest, że wiele osób myliło Scanlona z aktorem Carym Elwesem, a nawet jego żona początkowo była przekonana, że to właśnie Elwes widnieje na memie.

Działalność charytatywna Scanlona spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem internautów. Wielu z nich podkreśla, że nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny - niektórzy po prostu mrugają z niedowierzaniem. Byłbym szczęśliwy, gdyby dziedzictwo tego mema polegało na tym, że został wykorzystany w dobrym celu - stwierdził Scanlon.