„Nie dopuścimy”. Elon Musk pod presją ws. Starlinków

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Grupa amerykańskich kongresmenów wyraziła w środę zaniepokojenie doniesieniami z Ukrainy w sprawie wstrzymywanego amerykańskiego wsparcia wywiadowczego i dostępu do systemu Starlink. „Kongres do tego nie dopuści” - oświadczono. W środę wieczorem były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow ogłosił, że ​​na Ukrainie przywracane jest działanie Starlinków i podziękował Muskowi. Szef SpaceX odpowiedział mu, że decyzje ws. ograniczeń dotyczących prędkości lub sposobu wykorzystywania systemów StarShield należą do sił zbrojnych USA i ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa.

Serhij Sternenko, doradca ukraińskiego ministerstwa obrony, poinformował w środę, że w nocy ograniczono funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink. Jak wyjaśnił, „z tego powodu nie udało się zrealizować wielu ważnych misji” wojskowych. Dodał, że może to być następstwem decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Doniesienia o ograniczeniu funkcjonowania Starlinków pojawiły się już po oświadczeniu amerykańskiego przywódcy, który ogłosił 9 października porozumienia w sprawie eksportu rosyjskiego diesla.

Za system Starlink płacą sojusznicy USA

Wieści z Ukrainy zmobilizowały do działania część amerykańskich polityków, zarówno demokratów, jak i republikanów.

„Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami z Ukrainy, że wstrzymywane jest wsparcie w zakresie amerykańskiego wywiadu oraz dostęp do systemu Starlink, co naraża niewinnych cywilów i obywateli amerykańskich w Ukrainie na rosyjskie ataki” - napisał w oświadczeniu ukraińsko-amerykański zespół parlamentarny (Ukraine Caucus) w Kongresie.

Jak dodano, „Kongres wielokrotnie podkreślał, że Stany Zjednoczone powinny zapewniać wsparcie wywiadowcze, aby ratować ludzkie życie w obliczu bezlitosnych rosyjskich ataków”.

Zaznaczono też, że to sojusznicy USA płacą za dostęp Ukrainy do systemu Starlink. Polska jest jednym z głównych fundatorów.

„Ograniczenia, które narażają ludność cywilną na niebezpieczeństwo, są niewytłumaczalne i nie zostaną zaakceptowane przez Kongres” - zadeklarowali kongresmeni reprezentujący obie partie.

„Trump i Musk muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności”

Senator Partii Demokratycznej Richard Blumenthal napisał w serwisie X, że doniesienia w sprawie Starlinka są niepokojące. Dodał, że może to poważnie osłabić ukraińską obronę powietrzną przed rosyjskimi rakietami i dronami.

„(Donald) Trump i (Elon) Musk muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności” – wezwał.

Republikański senator Thom Tillis zwrócił się wprost do Elona Muska, właściciela firmy SpaceX, zarządzającej systemem.

„Proszę, powiedz mi, że te nocne zakłócenia w działaniu terminali Starlink na Ukrainie były niezamierzone, że firma SpaceX robi wszystko, co w jej mocy, aby naprawić tymczasową usterkę” – napisał na X.

„Ukraińcy po prostu chcą żyć w pokoju. Nie prosili Putina, by bombardował ich domy, szkoły i szpitale. Nie chcą, by Putin porywał i indoktrynował ich dzieci. Nie interesuje ich niszczenie infrastruktury energetycznej – ani na Ukrainie, ani w Rosji. Chcą jedynie bronić swojego kraju i żyć swoim życiem” - zaapelował.

Głos zabrała m.in. Hillary Clinton, była pierwsza dama USA, była senator, kandydatka Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w 2016 r.

Zwróciła się do Elona Muska: „Zawsze byłeś underdogiem (z ang. – osoba na straconej pozycji, często przed walką skazywana na porażkę – przyp. red.) i nigdy nie przestałeś walczyć o swoje idee. Nie porzucaj Ukraińców, którzy walczą o swoje życie i wolność przeciwko agresorowi” – napisała Clinton.

Sikorski: Hej Elon Musk, wielki człowieku

Mieliśmy również polski wątek. Do sytuacji odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zwracając się na swoim kanale X wprost do właściciela terminali Starlink. „Hej Elon Musk, wielki człowieku, znowu bawisz się w politykę swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci obserwujemy cię” – napisał polityk. Sikorski we wpisie nawiązał do opłacania terminali Starlink dla Ukrainy z polskiego budżetu.

Sikorski nie wytrzymał. Zaczepił Muska po informacji ws. Starlinków Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na najnowsze doniesienia w sprawie ograniczenia funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink w Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji napisał w tej sprawie krótki post na…

Ukraina: Starlink wraca do życia

Nie wiadomo, czy te apele wywarły presję na Elonie Musku, czy też po prostu udało się naprawić usterkę – fakt jest taki, że w środę wieczorem były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował o częściowym wznowieniu operacji systemu Starlink.

„Przywracana jest łączność Starlink przy prędkościach do 160 km/h. Całkowite usunięcie limitu prędkości Starshield jest teraz kluczowe dla obrony Ukrainy” - napisał ukraiński polityk. Informacje te potwierdziło ukraińskie ministerstwo obrony.

Fedorow podziękował Elonowi Muskowi, kończąc:

Mamy nadzieję na Twoje dalsze wsparcie.

Elon Musk odpowiada

Na ten wpis Fedorowa odpowiedzkał Elon Musk

„Decyzje w sprawie wszelkich ograniczeń dotyczących prędkości lub sposobu wykorzystywania systemów StarShield należą do sił zbrojnych USA i ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa” - oświadczył szef SpaceX.

„Systemy Starshield są własnością rządu USA i pozostają pod jego kontrolą” - dodał Musk.

Podkreślił, że decyzje w sprawie „wszelkich ograniczeń dotyczących prędkości lub wykorzystywania systemów należą do sił zbrojnych USA, a ostatecznie do prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

Musk zaznaczył we wpisie na swojej platformie X, że Starlink jest ograniczony do zastosowań cywilnych lub działań o charakterze obronnym i nie może być wykorzystywany do prowadzenia ofensywnych działań wojskowych.

Akcja SBU w Kijowie. Zatrzymano 18-latka, próbował aktywować Starlinki na potrzeby Rosjan

Z kolei jak informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie SBU zatrzymało młodego mężczyznę, który – według ustaleń śledztwa – próbował aktywować 148 stacji satelitarnych Starlink na potrzeby rosyjskich najeźdźców. Ustalono, że zatrzymany to 18-letni były student jednej ze stołecznych uczelni. Śledztwo wykazało, że został zwerbowany przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) za obietnicę „łatwych” pieniędzy.

Śledczy ustalili, że w ciągu kilku dni od werbunku podejrzany zarejestrował 15 stacji Starlink, wykorzystując dane osobowe swoich krewnych i znajomych. Następnie przygotował fałszywe dane osobowe w celu rejestracji kolejnych 133 terminali dla rosyjskich służb. Jak donosi Ukrinform, w sierpniu kontrwywiad wojskowy SBU zatrzymał w obwodzie charkowskim podejrzanego o uruchomienie 27 terminali Starlink na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.