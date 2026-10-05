Biało-czerwony Manhattan. Polonia po raz 89. przeszła Piątą Aleją w Nowym Jorku

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Deszcz nie przestraszył Polonii. Tysiące Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia przeszły w niedzielę słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku podczas 89. Parady Pułaskiego. Manhattan na kilka godzin stał się biało-czerwony. Były polskie flagi, pieśni, polonez, ludowe stroje, orkiestry, samochody, motocykle i paradne rydwany. Była też młodzież, harcerze, weterani, przedstawiciele polskich szkół, parafii, organizacji społecznych i biznesu. Prezentowały się też firmy, dla których Polonia to ważny klient.

Bardzo dużo współpracujemy z organizacjami polonijnymi, z Polonią. Jesteśmy od wielu lat na każdej Paradzie Pułaskiego – podkreślała Dorota Dmuchowska, członek zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT do spraw operacyjnych. W rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim mówiła, że narodowemu przewoźnikowi zależy na tym, by pokład samolotu był już dla polonijnych pasażerów „kawałkiem Polski nad Atlantykiem”. Zapewniała, że LOT myśli o kolejnych połączeniach do USA.

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Tegoroczna parada miała szczególny wymiar. Odbywała się w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, a jej hasło brzmiało: „Za naszą i waszą wolność”. Organizatorzy przypomnieli w ten sposób o dwóch Polakach, którzy zapisali się w historii amerykańskiej walki o niepodległość – generale Kazimierzu Pułaskim i generale Tadeuszu Kościuszce.

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Piąta Aleja w biało-czerwonych barwach

Parada rozpoczęła się w niedzielę po południu. Uczestnicy ruszyli Piątą Aleją, jedną z najbardziej rozpoznawalnych ulic Nowego Jorku. Oficjalna trasa prowadziła przez kilkanaście przecznic Manhattanu.

Deszcz padał niemal przez cały czas, ale nie zdołał odebrać wydarzeniu jego charakteru. Uczestnicy maszerowali pod biało-czerwonymi parasolami, a kolejne grupy przechodziły przed trybunami.

W paradzie uczestniczyli przedstawiciele Polonii nie tylko z Nowego Jorku i sąsiedniego New Jersey. Przyjechali także Polacy z Connecticut, Pensylwanii, Massachusetts i innych części Stanów Zjednoczonych.

Byli przedstawiciele polonijnych organizacji, szkół, parafii, stowarzyszeń czy biznesu. Ogromną uwagę przyciągali motocykliści z klubu Husaria RC. Paweł Budak, założyciel i szef tej grupy mówił, że są jak jedna wielka rodzina i każdy może liczyć na pomoc czy wsparcie.

/ RMF FM

RMF FM

Na Piątej Alei pojawili się również harcerze, uczniowie polskich szkół dokształcających oraz przedstawiciele organizacji studenckich.

Polskie korzenie kolejnych pokoleń

Jednym z najbardziej widocznych elementów parady była młodzież. To właśnie kolejne pokolenia Polonii są dzisiaj jednym z najważniejszych tematów dyskusji o przyszłości polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych.

Dzieci i wnuki polskich emigrantów wychowują się już w amerykańskiej rzeczywistości. Często ich pierwszym językiem jest angielski, a ich codzienne życie związane jest ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie wiele z tych osób nadal chce zachować więź z Polską – poprzez rodzinę, język, kulturę, tradycję i kontakty z krajem przodków.

Właśnie tę zmianę profilu Polonii było widać na Piątej Alei. Obok przedstawicieli starszego pokolenia maszerowali uczniowie polskich szkół, harcerze, młodzi tancerze i studenci.

Polskość nie była więc podczas parady wyłącznie wspomnieniem emigrantów, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt lat temu. Była także obecnością młodego pokolenia.

Dbamy o to, by uczyć języka polskiego kolejne pokolenia – mówiła Hanna Czuma, dyrektora polskiej szkoły w Poconos w Pennsylwanii. Szkoła w tym roku obchodzi 20. rocznicę powstania.

RMF FM

Od weteranów po Miss Polonia

Na Piątej Alei można było zobaczyć bardzo różne środowiska polskiej społeczności.

Maszerowali weterani, duchowni, przedstawiciele parafii, dyplomaci, sportowcy, organizacje społeczne, szkoły i firmy. Były zespoły muzyczne oraz grupy taneczne prezentujące polskie tańce i stroje ludowe.

W paradzie uczestniczył także Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

„Polonia chce manifestować polskość”

O znaczeniu wydarzenia mówił podczas parady konsul generalny RP w Nowym Jorku. Zwracał uwagę przede wszystkim na to, że mimo deszczu Polonia licznie pojawiła się na Piątej Alei. W rozmowie z korespondentem RMF FM Mateusz Sakowicz mówił, że widać radość Polaków, wspólnotę i gorące biało–czerwone serca. Podkreślał wspólnotowy i tożsamościowy charakter wydarzenia. Parada jest bowiem okazją, aby polska społeczność mogła publicznie pokazać swoje przywiązanie do polskiej kultury i tradycji.

„Za naszą i waszą wolność” – hasło tegorocznej parady nabrało w tym roku szczególnego znaczenia. W roku 250-lecia amerykańskiej niepodległości przypomniano, że w historii Stanów Zjednoczonych swoje miejsce mają także Polacy – Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko.

A biało-czerwony tłum na Manhattanie pokazał, że ta historia dla kolejnych pokoleń Polonii nadal pozostaje ważną częścią tożsamości.