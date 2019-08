Ten niezwykły domek na drzewie w samym środku indonezyjskiej dżungli można wynająć na urlop!

kadr z filmu / Cover Video/x-news

Wykonano go całkowicie z bambusa. Znajduje się nad malowniczą rzeką Gorge. Można podziwiać z niego bujne lasy i niezapomniane zachody słońca. Umożliwiają to tarasy znajdujące się na każdym piętrze. Do dyspozycji jest również prywatny basen. Taki urlop to marzenie!



Opracowała: Barbara Stanuch