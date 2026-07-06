Ukraińskie drony doleciały na Syberię. Wielka rafineria w ogniu

RMF24

Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Omsku, położoną w południowo-zachodniej części Syberii, prawie 2,5 tys. km od granicy z Ukrainą. Największa rafineria ropy naftowej w Rosji, stała się celem jednego z najdalszych ukraińskich ataków od początku wojny z Rosją.

Informację o ataku na rafinerię w Omsku przekazały w poniedziałek ukraińskie siły zbrojne oraz rosyjskie władze, cytowane przez agencję Reutera.

Pożar na terenie rafinerii

„Omsk był ostatnią nietkniętą spośród 11 największych rosyjskich producentów benzyny. Już nie jest. To także najpotężniejsza rosyjska rafineria: ponad 21 milionów ton rocznie, zaopatrująca armię okupacyjną”- oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, dodając, że nalot dronów spowodował pożar na terenie zakładu.

Wstępne doniesienia wskazują, że trafiono główną instalację ELOU-AVT-11 — o rocznej zdolności przerobu 8,4 miliona ton.

Obiekt specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy paliw, środków smarnych i produktów petrochemicznych - przekazały władze ukraińskie.

Gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko, cytowany przez Reutersa, poinformował, że kilka dronów dotarło do „centrum przemysłowego w północnej części Omska” - miasta położonego w pobliżu granicy z Kazachstanem. Dodał, że skutki ataku są obecnie ustalane.

Ukraińskie naloty uszkodziły kolejne obiekty

Wcześniej rosyjskie władze, na które powoływały się agencje AFP i Reutera, poinformowały, że w poniedziałek naloty ukraińskich dronów uszkodziły obiekty w portach Wysock i Ust-Ługa nad Bałtykiem, a także doprowadziły do przerw w dostawach energii elektrycznej na okupowanym Krymie. Mianowany przez Rosję szef władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow przekazał, że w Kerczu w wyniku ataku drona zginęła kobieta, a dwie osoby zostały ranne.

W obwodzie jarosławskim, położonym na północny wschód od Moskwy, dwie osoby zostały ranione odłamkami w wyniku ataku ukraińskiego drona - powiadomił szef władz tego regionu Michaił Jewrajew.

Władisław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego, położonego na południe od Moskwy, przekazał, że drony uderzyły w teren przemysłowy w rejonie (powiecie) dzierżyńskim, powodując pożar.

Ukraińcy celują w infrastrukturę energetyczną

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych.

Jak zauważył Reuters, nasilone ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju. Negocjacje w celu zakończenia wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.