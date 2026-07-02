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„Absolutne marnotrastwo”. Zawrotne koszty lotów byłego szefa MSZ Węgier

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (08:13)

Ponad 2 mld forintów, czyli ok. 5,6 mln euro wydał z pieniędzy podatników w ubiegłym roku Peter Szijjarto, były minister spraw zagranicznych Węgier. Takie są ustalenia audytu w resorcie. Szijjarto latał m.in. do pobliskich Bratysławy czy Wiednia.

„Absolutne marnotrastwo”. Zawrotne koszty lotów byłego szefa MSZ Węgier
Peter Szijjarto fot. Zoltan Balogh /PAP/EPA
  • Ponad 2 miliardy forintów, czyli około 5,6 miliona euro, wydał w 2025 roku Peter Szijjarto, były minister spraw zagranicznych Węgier, na podróże służbowe.
  • Audyt w węgierskim MSZ wykazał, że Szijjarto i jego delegacja odbyli 19 oficjalnych podróży prywatnymi samolotami.
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Audyt w węgierskim resorcie dyplomacji wykazał, że w ubiegłym roku Peter Szijjarto i towarzysząca mu delegacja skorzystali z prywatnych samolotów podczas 19 oficjalnych podróży – napisał na Facebooku  sekretarz stanu w MSZ Węgier, Gyorgy Laszlo Velkey.


Koszt ośmiu podróży wyniósł poniżej 100 mln forintów każda, dziewięciu mieścił się w przedziale 100–200 mln forintów, a dwie przekroczyły 200 mln forintów – wyliczył urzędnik.

Luksusowe warunki podróży

Najtańszym czarterem była jednodniowa podróż na trasie Budapeszt–Banja Luka–Budapeszt w listopadzie, kosztująca ok. 12 mln forintów. Najdroższa była trzydniowa wizyta w Stanach Zjednoczonych w lutym: przelot na trasie Budapeszt–Nowy Jork–Waszyngton–Budapeszt kosztował blisko 246 mln forintów – podał sekretarz stanu.

„Nieudolny rząd zabrał węgierskim podatnikom ponad 2 mld forintów tylko w zeszłym roku, aby ich prorosyjski minister spraw zagranicznych mógł latać po świecie w luksusowych warunkach nawet do takich miejsc jak Bratysława czy Wiedeń, oddalonych o zaledwie dwie godziny jazdy pociągiem. To absolutne marnotrawstwo. A mowa tu tylko o kosztach czarteru. Do tego dochodzą jeszcze wydatki na hotele i inne koszty” – powiedział Velkey.

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Węgry Peter Szijjarto

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