Ataki dronów i ostrzały po obu stronach granicy. Są ofiary w Rosji i Ukrainie

RMF24

Co najmniej sześć osób zginęło, a cztery zostały ranne w serii ataków ukraińskich dronów na przygraniczny obwód biełgorodzki w Rosji - podała agencja Reutera, powołując się na pełniącego obowiązki gubernatora Aleksandra Szuwajewa. W poniedziałek ukraińskie władze też informowały o ofiarach rosyjskich ataków w obwodach zaporoskim i sumskim.

Do jednego z ukraińskich ataków doszło w Kołoskowie, miejscowości położonej około 15 kilometrów od granicy z Ukrainą. Wśród rannych jest 14-letnie dziecko - przekazał Aleksandr Szuwajew.

W niedzielę, według rosyjskich władz, w atakach ukraińskich dronów w kilku obwodach kraju zginęło co najmniej 11 osób. Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow nazwał je „jednymi z najpoważniejszych w ostatnim czasie”.

Tego samego dnia rosyjskie drony i rakiety miały zabić w Ukrainie łącznie pięć osób.

Ponad tysiąc ataków na obwód zaporoski

Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował w poniedziałek, że siły rosyjskie przeprowadziły w ciągu doby 1217 ataków na 60 miejscowości regionu. Zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne.

Władze otrzymały 35 zgłoszeń o uszkodzeniach budynków mieszkalnych, samochodów i infrastruktury.

Kolejne dwie osoby – 75-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta – zginęły w wyniku ataku dronów w obwodzie sumskim - podała ukraińska policja. Według jej danych ostrzały uszkodziły co najmniej pięć prywatnych domów, cztery budynki gospodarcze, około 30 garaży, magazyny i obiekty logistyczne. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy też m.in. dwie ciężarówki, minibus oraz inne pojazdy.

Moskwa i Kijów od wielu miesięcy nasilają ataki dalekiego zasięgu. W ich następstwie rośnie liczba ofiar wśród ludności cywilnej. Jednocześnie inicjatywy dyplomatyczne pozostają w impasie, a sytuacja na linii frontu nie przynosi znaczących zmian.