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Zmasowany atak rakietowo-dronowy. Rosja uderzyła m.in. w Kijów i Krzywy Róg

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (07:26)

Rosjanie dziś w nocy zaatakowali m.in. rakietami balistycznymi Kijów. Burmistrz stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował o kilku pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Spłonęło doszczętnie kilka budynków i wiele samochodów. Rosja zaatakowała też rakietami balistycznymi i dronami obiekty przemysłowe w Krzywym Rogu. Tam, jak podaje Ukraińska Prawda, jedna osoba zginęła, a 13 zostało rannych.

Zmasowany atak rakietowo-dronowy. Rosja uderzyła m.in. w Kijów i Krzywy Róg
Atak Rosji na Kijów, 16.08.2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych /materiały udostępnione

Kolejny rosyjski atak na Ukrainę

W nocy z soboty na niedzielę - z 15 na 16 sierpnia - Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów, a także Krzemieńczuk, Kamieńskie czy Krzywy Róg w obwodzie dniepropetrowskim.

W tym ostatnim - rodzinnej miejscowości prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - w wyniku ataku zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych.

Jeśli chodzi o stolicę Ukrainy, Kijowska Miejska Administracja Wojskowa poinformowała na razie o co najmniej o pięciu eksplozjach i trzech osobach poszkodowanych. Spłonął też kijowski bazar Petriwka.

Wczoraj natomiast Putin uderzył w obwód dniepropietrowski. W wyniku ostrzału zginął 3-miesięczny chłopiec, a 11 osób zostało rannych, w tym dzieci w wieku 5 i 12 lat.


Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie Kijów
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