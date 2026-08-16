Zmasowany atak rakietowo-dronowy. Rosja uderzyła m.in. w Kijów i Krzywy Róg

RMF24

Rosjanie dziś w nocy zaatakowali m.in. rakietami balistycznymi Kijów. Burmistrz stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował o kilku pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Spłonęło doszczętnie kilka budynków i wiele samochodów. Rosja zaatakowała też rakietami balistycznymi i dronami obiekty przemysłowe w Krzywym Rogu. Tam, jak podaje Ukraińska Prawda, jedna osoba zginęła, a 13 zostało rannych.

Kolejny rosyjski atak na Ukrainę

W nocy z soboty na niedzielę - z 15 na 16 sierpnia - Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów, a także Krzemieńczuk, Kamieńskie czy Krzywy Róg w obwodzie dniepropetrowskim.

W tym ostatnim - rodzinnej miejscowości prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - w wyniku ataku zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych.

Jeśli chodzi o stolicę Ukrainy, Kijowska Miejska Administracja Wojskowa poinformowała na razie o co najmniej o pięciu eksplozjach i trzech osobach poszkodowanych. Spłonął też kijowski bazar Petriwka.

fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Wczoraj natomiast Putin uderzył w obwód dniepropietrowski. W wyniku ostrzału zginął 3-miesięczny chłopiec, a 11 osób zostało rannych, w tym dzieci w wieku 5 i 12 lat.