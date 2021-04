Dwoje dzieci zginęło, a 16 zostało rannych w wyniku ataku nożownika w przedszkolu w mieście Beiliu w prowincji Guangxi na południowym zachodzie Chin - poinformowała agencja Xinhua. Sprawca to 24-letni mężczyzna.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Do ataku doszło w środę, ok. godziny 14 czasu lokalnego. Uzbrojony w nóż 24-latek wtargnął do prywatnego przedszkola i zaatakował dzieci podczas popołudniowej drzemki. Poszkodowane zostały również dwie osoby z grona opiekunów.



24-latek został aresztowany przez policję. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Media w Hongkongu podały, że jest on w trakcie rozwodu, a jego żona pracowała w tym przedszkolu. Policja nie wyklucza, że napastnik cierpi na zaburzenia psychiczne.