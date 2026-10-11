Atak Ukrainy na centrum danych Yandex. Przestały działać popularne serwisy

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To już trzeci w ciągu kilku dni atak ukraińskich dronów na centra danych największej rosyjskiej firmy technologicznej – Yandex. Tym razem celem była siedziba spółki w mieście Włodzimierz. W wyniku ataku dziesiątki serwisów przestały działać, a tysiące użytkowników zostało odciętych od codziennych usług.

W nocy z 10 na 11 października doszło do kolejnego zmasowanego ataku dronów na centrum danych Yandex w obwodzie włodzimierskim, położonym na wschód od Moskwy. Jak podają ukraińskie media, powołując się na rosyjskie źródła, firma potwierdziła całkowite wstrzymanie pracy zaatakowanego centrum. W efekcie dziesiątki popularnych usług przestały działać na terenie całej Rosji.

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Użytkownicy bez asystenta i muzyki

Rosyjskie kanały na Telegramie informowały, że mieszkańcy Włodzimierza słyszeli w nocy wybuchy. Szybko okazało się, że to właśnie centrum danych Yandex padło ofiarą ataku.

Wśród niedziałających usług znalazły się m.in. asystent głosowy „Alisa”, platforma muzyczna „Yandex Music”, serwis wideorozmów „Telemost” oraz system inteligentnego domu „Yandex Dom”.

To już trzeci taki incydent w ciągu zaledwie kilku dni. W piątek drony uderzyły w centrum danych Yandex w obwodzie kałuskim, a dzień wcześniej – w mieście Sasowo w obwodzie riazańskim. Wszystkie te lokalizacje znajdują się w pobliżu Moskwy, co pokazuje skalę zagrożenia dla infrastruktury cyfrowej Rosji.

Wojna cybernetyczna trwa

RBK-Ukraina podkreśla, że Rosja również prowadzi ataki na ukraińskie centra danych, próbując zakłócić łączność i dostęp do usług. Po jednym z takich ataków przestało działać kijowskie centrum danych „Omega Telecom”, a wcześniej zniszczono centrum danych dline.ua, co uniemożliwiło jego dalszą działalność.