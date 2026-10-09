Ukraińcy uderzyli w czuły punkt Rosjan. Drugi dzień z rzędu

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Drony uszkodziły centrum danych największej firmy technologicznej i wyszukiwarki w Rosji, Yandex. Ataku dokonano w obwodzie kałuskim w europejskiej części kraju - poinformowało w piątek centrum prasowe przedsiębiorstwa. To drugi z rzędu dzień uderzeń na obiekty tej spółki.

Centrum prasowe firmy, cytowane przez rosyjską agencję Interfax, powiadomiło, że kilka modułów centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania. „Z tego powodu część usług Yandex może działać z zakłóceniami” – poinformowano.

Strącono kilkanaście dronów nad obwodem kałuskim w Rosji

Spółka przyznała, że „bardzo trudno” jest oszacować termin przywrócenia zaatakowanego obiektu do normalnego trybu funkcjonowania. „W piątek w przestrzeni powietrznej nad obwodem kałuskim strącono 26 dronów”- poinformował na Telegramie Władisław Szapsza, gubernator tego regionu, graniczącego z obwodem moskiewskim.

W czwartek ukraińskie wojsko zaatakowało centrum danych Yandex w mieście Sasowo w obwodzie riazańskim - również położonym niedaleko obwodu moskiewskiego.

Firma przekazała wówczas, że obiekt tymczasowo wstrzymał działalność, co doprowadziło do rozległych zakłóceń w funkcjonowaniu platformy. Odnotowano również „problemy z zasilaniem”, co wpłynęło na funkcjonowanie infrastruktury Yandex Cloud.

Czym się zajmuje firma Yandex?

Yandex - z siedzibą w Moskwie - to największa firma technologiczna jak również lider w dziedzinie sztucznej inteligencji w Rosji. Oferuje m.in. usługi taxi i kurierskie czy platformę muzyczną. Wyszukiwarka Yandex jest najpopularniejsza w kraju. W kwietniu portal informacyjny poświęcony tematyce gospodarczo-biznesowej IntelliNews, podał, że koncern obsługuje około 70 proc. wszystkich zapytań w Rosji, wyprzedzając swojego globalnego konkurenta, firmę Google.

Do ukraińskich nalotów na centra danych w Rosji doszło kilka tygodni po tym, gdy wojsko rosyjskie zaczęło atakować centra danych w Ukrainie. W trakcie pełnoskalowej wojny infrastruktura cyfrowa w Kijowie i w jego okolicach już ulegała zakłóceniom.

W wyniku wrześniowych ataków kilka kanałów telewizyjnych oraz serwisów streamingowych było chwilowo niedostępnych. Użytkownicy kilku sieci kablowych zgłaszali również problemy z połączeniem.