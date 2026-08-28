Atak Rosji na cele w Ukrainie. Zginęło co najmniej 8 osób

RMF24

Huby logistyczne dużych firm, w tym giganta dostaw kurierskich Nowa Poszta, oraz centra handlowe były głównymi celami ataków wojsk rosyjskich na Ukrainę w ciągu ostatniej doby - powiadomiły w piątek ukraińskie władze. W atakach zginęło co najmniej ośmiu cywilów, a ponad 30 osób zostało rannych.

Od dwóch dni intensywnie atakowany jest Kijów. Od początku bieżącej doby alarm bombowy ogłaszany był w stolicy Ukrainy siedem razy. W czwartek syreny ostrzegające przed rosyjskimi pociskami balistycznymi i ciężkimi dronami wyły aż 13 razy. „W nocy z 27 na 28 sierpnia w wyniku zmasowanego wrogiego ataku zniszczone zostały sortownie Nowej Poszty w Sumach i obwodzie kijowskim. Wszyscy pracownicy przeżyli” - oświadczyła Nowa Poszta w serwisie Telegram.

Atak na supermarket

Z kolei naczelnik władz obwodu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy Ołeh Hryhorow poinformował, że w Sumach w wyniku ataków z zastosowaniem kierowanych bomb lotniczych zginął 61-letni mężczyzna, a siedem osób zostało rannych.

Władze Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy poinformowały o porannym ataku na supermarket znanej sieci handlowej Epicentr. Według szefa władz obwodu zaporoskiego Iwana Fedorowa jedna osoba została poszkodowana. W godzinach nocnych urzędnik informował o dwóch osobach rannych w wyniku ataku na prywatny dom.

Rosjanie uderzyli na 16 miejscowości w obwodzie charkowskim

W obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju zaatakowanych zostało 16 miejscowości. Zginęły dwie, a rannych zostało 13 osób – powiadomił naczelnik władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Dwie osoby zginęły w obwodzie chersońskim w południowej części Ukrainy. 11 zostało rannych. W szpitalu zmarła kobieta, która odniosła rany w ataku na miasto 19 sierpnia – wynika z informacji przekazanych przez szefa władz tego częściowo okupowanego przez Rosję regionu, Ołeksandra Prokudina.

Także dwie osoby poniosły śmierć w obwodzie dniepropietrowskim. „Dwie osoby zginęły. Przeciwnik ponad 10 razy atakował dwa rejony (powiaty) z zastosowaniem dronów, artylerii i bomby lotniczej” – napisał w serwisie Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że ostatniej nocy Rosjanie wysłali na Ukrainę 164 drony uderzeniowe, w tym o napędzie odrzutowym. 137 zostało zniszczonych lub unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej. W 16 miejscach odnotowano trafienia bądź odłamki strąconych maszyn.