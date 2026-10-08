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Przedstawiciele USA i Rosji rozmawiali o zaangażowaniu amerykańskiego inwestora w gazociągi Nord Stream – informuje Reuters, powołując się na źródła. Przed wojną w Ukrainie tymi gazociągami dostarczano rosyjski gaz do Niemiec. Wznowieniu dostaw sprzeciwiają się Niemcy i Polska.

Jak pisze Reuters, w rozmowach uczestniczyli m.in. Jared Kushner, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Kiriłł Dmitrijew, bliski doradca przywódcy Rosji Władimira Putina. Według źródeł agencji Reutera ewentualne porozumienie umożliwiłoby amerykańskim inwestorom czerpanie zysków z dostaw rosyjskiego gazu do Europy po zakończeniu wojny w Ukrainie.

Grzegorz Braun uwielbia „zapach rosyjskiego gazu” i chce Polski w Nord Stream 1 i 2 Europoseł Grzegorz Braun oraz przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej wystąpili w niemieckim Lubminie wspólnie z politykami AfD. Politycy wspólnie wezwali rząd Niemiec do wznowienia projektu Nord Stream i zapowiedzieli powrót do polityki

Seria spotkań Kushnera z Dmitrijewem

Kushner i Dmitrijew spotykali się w ostatnich tygodniach w Moskwie i Nowym Jorku. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu omawiali wówczas kwestię gazociągów Nord Stream.

Przedstawiciel Białego Domu zapewnił agencję Reutera, że ostatnio nie prowadzono rozmów dotyczących gazociągów. Zaznaczył, że wszelkie ewentualne umowy musiałyby przynieść korzyści amerykańskim podatnikom i przedsiębiorstwom.

Jared Kushner ma udziały w firmie powiązanej z izraelskim przemysłem zbrojeniowym Fundusz Affinity Partners, należący do Jareda Kushnera, jest największym udziałowcem izraelskiej grupy finansowej Phoenix Financial. Spółka Phoenix inwestuje m.in. w firmy dostarczające sprzęt izraelskiej armii – wynika ze śledztwa CNN. Sprawa…

Warszawa i Berlin na „nie”

Realizacja porozumienia napotyka poważne przeszkody prawne i polityczne. Położone na dnie Bałtyku gazociągi Nord Stream są objęte sankcjami USA i UE. Według jednego z amerykańskich urzędników zawarcie umowy w perspektywie średnioterminowej jest mało prawdopodobne - napisał Reuters.

Resort gospodarki i energii Niemiec podkreślił, że kraj znalazł alternatywne źródła gazu, a rząd nie zamierza wyrażać zgody na ponowne uruchomienie Nord Stream. Przeciwna wznowieniu dostaw pozostaje również Polska, której władze śledzą rozmowy Waszyngtonu z Moskwą – przekazało Reutersowi źródło zaznajomione ze stanowiskiem rządu w Warszawie.

Grozi nam brudny interes, za który Europa słono zapłaci. Amerykanie i Rosjanie podzielą się zyskami - ocenił niemiecki deputowany Michael Kellner z Zielonych, specjalizujący się w polityce energetycznej.

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę w lutym 2022 r. Niemcy sprowadzały z Rosji ponad połowę zużywanego gazu. Gazociągi Nord Stream zostały wyłączone z eksploatacji, a we wrześniu 2022 r. uszkodzone w wyniku podwodnych eksplozji. Rosyjski Gazprom ma 51 proc. udziałów w spółce kontrolującej infrastrukturę, a pozostałe należą do podmiotów niemieckich, francuskiego i holenderskiego.

Kushner i Dmitrijew mieli omawiać również możliwość sprzedaży zagranicznych aktywów rosyjskiego koncernu Łukoil, obejmujących m.in. rafinerie i stacje paliw. Jak przekazał Reuters, aktywa miałyby zostać nabyte przez konsorcjum federalnej agencji inwestycyjnej DFC oraz inwestorów z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.