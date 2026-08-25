Amerykanie chcą zmian w Europie. Oto szczegóły planu „NATO 3.0”

RMF24

Amerykański podsekretarz obrony do spraw politycznych Elbridge Colby rozpoczął serię kluczowych spotkań w Europie, mających na celu wdrożenie koncepcji „NATO 3.0”. Nowa strategia zakłada większą odpowiedzialność państw europejskich za bezpieczeństwo kontynentu oraz możliwe zmiany w rozmieszczeniu wojsk USA.

Colby przebywa w tym tygodniu w Europie, gdzie prowadzi rozmowy z najważniejszymi przedstawicielami wojskowymi i politycznymi państw sojuszniczych. Celem wizyty jest wdrożenie nowej koncepcji funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, określanej jako „NATO 3.0”. Pentagon podkreśla, że to element szerszej strategii redefiniowania roli USA w Europie i zwiększenia odpowiedzialności państw członkowskich za własne bezpieczeństwo.

Kluczowe spotkania w Niemczech i Belgii

Pierwszym przystankiem na trasie Colby’ego był Stuttgart w Niemczech, gdzie spotkał się z dowódcami Dowództwa Europejskiego oraz Afrykańskiego Stanów Zjednoczonych. Następnie amerykański podsekretarz obrony ds. politycznych udał się do Mons w Belgii, gdzie odwiedził Kwaterę Główną Sojuszniczych Sił Europy. Kulminacją wizyty będzie briefing w Radzie Północnoatlantyckiej w Brukseli oraz spotkania z przedstawicielami państw NATO.

Zmiany w rozmieszczeniu wojsk USA

Elbridge Colby odgrywa kluczową rolę w trwającym przeglądzie rozmieszczenia sił amerykańskich na świecie. Według nieoficjalnych informacji, jest zwolennikiem redukcji obecności wojsk USA w Europie Zachodniej, jednak nie przewiduje zmian w Polsce. To może oznaczać wzmocnienie wschodniej flanki NATO, co jest szczególnie istotne w kontekście obecnych napięć geopolitycznych.

„NATO 3.0” – co się zmieni?

Administracja Donalda Trumpa od miesięcy forsuje koncepcję „NATO 3.0”, która zakłada powrót do twardego sojuszu wojskowego. Europa ma przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę konwencjonalną, a siły NATO mają być realnie zdolne do odstraszania potencjalnych zagrożeń. W połowie czerwca amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zapowiedział w Brukseli, że USA będą konsekwentnie realizować tę strategię.