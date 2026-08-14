Amerykanie chcą zacieśnić pętlę wokół Iranu. Padła zapowiedź

RMF24

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział w czwartek, że Iran zostanie objęty izolacją gospodarczą „jakiej świat nigdy wcześniej nie widział”. Według agencji Reutera nowe działania mają zostać wprowadzone „w przyszłym tygodniu”, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormuz.

(Nowe środki) będą połączeniem izolacji gospodarczej, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział, i ciągłej blokady cieśniny Ormuz, które uniemożliwią wszelkim statkom wpływanie do irańskich portów lub wypływanie z nich - powiedział Bessent stacji Newsmax.

Tego samego dnia wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział Fox News, że obecnie głównym priorytetem Waszyngtonu w wojnie z Iranem nie jest program nuklearny, lecz obniżenie cen benzyny dla amerykańskich konsumentów.

Czasami koncentrujemy się na aspekcie energetycznym. (...) Czasami koncentrujemy się na aspekcie militarnym, ale czasami na programie nuklearnym - dodał J.D. Vance. Podkreślił, że prezydent USA ma do dyspozycji „wiele narzędzi”, z których korzysta „bardzo selektywnie, bardzo strategicznie”.

Zmiana narracji?

AFP zauważyła, że stanowisko Vance'a różni się od dotychczasowej narracji Donalda Trumpa. Prezydent podkreślał bowiem, że nadrzędnym celem wojny jest uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej, nawet jeśli oznacza to krótkoterminowe koszty gospodarcze dla Amerykanów.

France24 wskazał, że wypowiedzi Vance'a i Bessenta pokazują, jak silnym narzędziem nacisku dysponuje Teheran dzięki blokadzie cieśniny Ormuz. Ten kluczowy szlak transportu paliw był otwarty przed rozpoczęciem przez USA i Izrael 28 lutego br. wojny z Iranem.

W odpowiedzi na działania USA Iran w praktyce zablokował cieśninę i zyskał istotną kartę przetargową wobec administracji Trumpa.

Wypowiedzi Vance'a sugerują, że w Waszyngtonie coraz większe znaczenie mają kwestie energetyczne i wpływ wojny na ceny paliw w USA. Zdaniem France24 Trump szuka sposobu na zakończenie konfliktu i nie chce ponownie rozpoczynać zakrojonych na szeroką skalę ataków.