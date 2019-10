Przed sądem w Hamburgu rozpoczął się proces 93-letniego Bruno Deya, który w czasie II wojny światowej był strażnikiem w nazistowskim obozie Stutthof. Mężczyzna jest oskarżony o współudział w zabójstwie 5230 więźniów w latach 1944-1945. Były SS-man przyznał, że służył w obozie i wiedział, co się w nim dzieje. Zaprzeczył natomiast, by sam przyczynił się do śmierci ludzi.

REKLAMA