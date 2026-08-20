8 nastolatków w Maździe, za kierownicą 15-latek. Makabryczny wypadek w Niemczech

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Dwie młode osoby zginęły, rannych zostało kilku kolejnych nastolatków oraz dwaj pracownicy służby drogowej – to tragiczne skutki wypadku, do którego doszło na lokalnej w Hesji w Niemczech. Samochód prowadzony przez 15-latka, w którym znajdowało się aż ośmiu nastolatków, uderzył z ogromną siłą w pojazd obsługi drogowej.

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, około godziny 13:15, na drodze L3185 w pobliżu miejscowości Nidda w Hesji. W chwili wypadku na drodze trwały prace związane z oznakowaniem. W tym samym czasie Mazda CX-5, w której podróżowało aż ośmiu nastolatków w wieku od 14 do 15 lat, nagle zjechała na lewą stronę jezdni i bez hamowania uderzyła w przyczepę ustawioną przed zaparkowanym pojazdem drogowców.

Według wstępnych ustaleń siła zderzenia była tak duża, że przyczepa została wepchnięta w ciężarówkę, a ta z kolei przesunięta na kolejny pojazd budowlany. Przód Mazdy został doszczętnie zniszczony.

Pędzili autostradą pod prąd. 5 młodych ludzi nie żyje Irlandzka policja bada okoliczności makabrycznego wypadku na autostradzie M9 w okolicach miejscowości Moone. Zginęło w nim 5 młodych ludzi. Auto, którym podróżowali, jechało pod prąd i uderzyło w inny pojazd. 4 osoby są ranne.

Ofiary śmiertelne i wielu rannych

Zginęły dwie osoby – 15-letni kierowca Mazdy oraz 14-letnia pasażerka. Sześciu pozostałych nastolatków zostało poważnie rannych i przetransportowanych do szpitali, część z nich śmigłowcami ratunkowymi.

W wyniku wypadku ranni zostali także dwaj pracownicy służby drogowej: 53-letni mężczyzna ma poważne obrażenia, jego 57-letni kolega ma lżejsze urazy. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. W ciężarówce znajdował się trzeci pracownik, on jako jedyny wyszedł z wypadku bez szwanku.

foto: IMAGO/5VISION.NEWS/Imago Stock and People / East News

Przeładowany samochód i pytania bez odpowiedzi

Mazda CX-5, którą podróżowała grupa nastolatków, jest przystosowana do przewozu maksymalnie pięciu osób. W środku znajdowało się aż ośmiu pasażerów, wszyscy w bardzo młodym wieku. Niepokój budzi również fakt, że kierowcą był zaledwie 15-letni chłopiec, który nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Policja podkreśla, że wiele kwestii dotyczących tego tragicznego wypadku pozostaje niewyjaśnionych. Na przykład to, jak nastolatkowe weszli w posiadanie kluczyków do auta.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, prokurator oraz biegły sądowy, którzy zabezpieczali ślady i prowadzili rekonstrukcję zdarzenia.