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Pędzili autostradą pod prąd. 5 młodych ludzi nie żyje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (12:21)

Irlandzka policja bada okoliczności makabrycznego wypadku na autostradzie M9 w okolicach miejscowości Moone. Zginęło w nim 5 młodych ludzi. Auto, którym podróżowali, jechało pod prąd i uderzyło w inny pojazd. 4 osoby są ranne.

Pędzili autostradą pod prąd. 5 młodych ludzi nie żyje
Zdj. ilustracyjne (fot. Damien Storan) /Shutterstock
  • Na autostradzie M9 w Irlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 5 młodych osób, a 4 kolejne zostały ranne
  • Ofiary to nastolatkowie, którzy według nieoficjalnych informacji mieli na twarzach maski i kominiarki.
  • Policja apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku.
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Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w niedzielę wczesnym rankiem. Auto z młodymi ludźmi na pokładzie uderzyło w prawidłowo jadącą osobówkę. 

Pasażerowie drugiego pojazdu – trzy kobiety (dwie w wieku około 30 lat, jedna w wieku około 20 lat) oraz chłopiec – przebywają w szpitalu, gdzie są leczeni z powodu poważnych obrażeń - przekazała irlandzka policja w komunikacie. 

Na zdjęciach i filmach publikowanych przez lokalne media widać, że oba auta zostały poważnie zniszczone, co daje wyobrażenie o tym, jak duża była prędkość  w momencie zderzenie. 

Ladowanie posta z Facebooka...

Wiadomo, że ofiary to 5 nastolatków. „The Irish Mirror” podaje nieoficjalnie, że mieli na twarzach maski i kominiarki. 

Według irlandzkich mediów, młodzi ludzie w BMW mieli dwukrotnie w krótkim czasie znaleźć się na niewłaściwym pasie autostrady, choć policja podaje, że ich nie ścigała. 

Ladowanie posta z Facebooka...

Policja apeluje o zgłaszanie się świadków tego wypadku i wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu jego okoliczności. 

To przerażające zdarzenie pokazuje, jak nieodpowiedzialna i niebezpieczna jest jazda po niewłaściwej stronie autostrady. Powinno to oczywiście być oczywiste. To lekkomyślne zachowanie jest jeszcze bardziej oburzające przez fakt, że w niektórych przypadkach robi się to wyłącznie po to, by zdobyć polubienia w mediach społecznościowych, nie zważając na potencjalnie katastrofalne skutki - podkreślił szef irlandzkiej policji Justin Kelly.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek autostrada
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