Pędzili autostradą pod prąd. 5 młodych ludzi nie żyje

RMF24

Irlandzka policja bada okoliczności makabrycznego wypadku na autostradzie M9 w okolicach miejscowości Moone. Zginęło w nim 5 młodych ludzi. Auto, którym podróżowali, jechało pod prąd i uderzyło w inny pojazd. 4 osoby są ranne.

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w niedzielę wczesnym rankiem. Auto z młodymi ludźmi na pokładzie uderzyło w prawidłowo jadącą osobówkę.

Pasażerowie drugiego pojazdu – trzy kobiety (dwie w wieku około 30 lat, jedna w wieku około 20 lat) oraz chłopiec – przebywają w szpitalu, gdzie są leczeni z powodu poważnych obrażeń - przekazała irlandzka policja w komunikacie.

Na zdjęciach i filmach publikowanych przez lokalne media widać, że oba auta zostały poważnie zniszczone, co daje wyobrażenie o tym, jak duża była prędkość w momencie zderzenie.

Wiadomo, że ofiary to 5 nastolatków. „The Irish Mirror” podaje nieoficjalnie, że mieli na twarzach maski i kominiarki.

Według irlandzkich mediów, młodzi ludzie w BMW mieli dwukrotnie w krótkim czasie znaleźć się na niewłaściwym pasie autostrady, choć policja podaje, że ich nie ścigała.

Policja apeluje o zgłaszanie się świadków tego wypadku i wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu jego okoliczności.

To przerażające zdarzenie pokazuje, jak nieodpowiedzialna i niebezpieczna jest jazda po niewłaściwej stronie autostrady. Powinno to oczywiście być oczywiste. To lekkomyślne zachowanie jest jeszcze bardziej oburzające przez fakt, że w niektórych przypadkach robi się to wyłącznie po to, by zdobyć polubienia w mediach społecznościowych, nie zważając na potencjalnie katastrofalne skutki - podkreślił szef irlandzkiej policji Justin Kelly.