770-kilogramowy rekin w drodze do kurortu? Naukowcy odebrali sygnał

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Największy samiec żarłacza białego, jaki kiedykolwiek został oznakowany na Atlantyku, może zbliżać się do wybrzeża amerykańskiego kurortu – Cape Cod. Poinformowała o tym organizacja zajmująca się badaniem drapieżników.

Samiec żarłacza białego o imieniu Contender, ważący niemal 770 kilogramów i mierzący prawie 4,3 metra długości, został oznakowany przez naukowców z organizacji OCEARCH w styczniu 2025 roku u wybrzeży Florydy i Georgii – podaje Fox Weather. OCEARCH to amerykańska organizacja non-profit, która specjalizuje się w badaniach nad dużymi drapieżnikami morskimi, głównie rekinami. Dzięki specjalnym nadajnikom GPS, które montują zwierzętom, naukowcy mogą śledzić ich migracje i ostrzegać społeczności nadmorskie o obecności tych drapieżników.

Rekin przypomniał o sobie

Od momentu oznakowania Contender pokonał już ponad 11 tysięcy kilometrów, przemieszczając się wzdłuż północnego Atlantyku. Ostatni sygnał Z-ping, wysłany przez rekina 10 lipca, sugeruje, że drapieżnik znajduje się może kierować się w stronę Cape Cod – jednego z najbardziej znanych amerykańskich kurortów nadmorskich.

Cape Cod to malowniczy półwysep w stanie Massachusetts, słynący z szerokich, piaszczystych plaż, urokliwych miasteczek i latarni morskich. Latem staje się jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych na wschodnim wybrzeżu USA.

Według ekspertów, żarłacze białe na zachodnim Atlantyku regularnie migrują na północ, by latem i wczesną jesienią żerować właśnie w wodach Cape Cod oraz u wybrzeży Kanady. „Te dwa regiony charakteryzują się sprzyjającą temperaturą wody oraz obfitymi zasobami pokarmowymi, w szczególności licznymi fokami i gatunkami dużych ryb” – dodała organizacja OCEARCH.

Miliony turystów i wzmożone ryzyko

Cape Cod każdego roku przyciąga miliony turystów. Obecnie, gdy północno-wschodnie wybrzeże USA zmaga się z wysokimi temperaturami, jeszcze więcej osób decyduje się na wypoczynek nad morzem. To właśnie w tym okresie rekiny najczęściej pojawiają się w pobliżu plaż, dlatego warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas kąpieli w miejscach, gdzie występują rekiny.

Eksperci zalecają, by zawsze pływać w grupie, bo rekiny rzadziej atakują większą liczbę osób niż pojedynczych pływaków. Należy unikać kąpieli o zmierzchu i w nocy, gdy widoczność jest ograniczona, a drapieżniki są bardziej aktywne. Ważne jest także, by nie oddalać się od brzegu – pozostawanie blisko lądu zwiększa szanse na szybką pomoc w razie potrzeby. Kluczowe jest również zwracanie uwagi na oznaczenia oraz polecenia ratowników i stosowanie się do informacji umieszczonych na tablicach przy plaży.