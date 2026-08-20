6-kilometrowy korytarz złota. Sensacyjne odkrycie

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Australijska spółka wydobywcza Waratah Minerals poinformowała o przełomowym odkryciu we wschodniej części kraju. W stanie Nowa Południowa Walia, około 300 kilometrów na zachód od Sydney, firma natrafiła na imponującą żyłę złota. Według najnowszych doniesień, złoża rozciągają się na długości aż 6 kilometrów, co może oznaczać jedno z największych odkryć ostatnich lat w branży wydobywczej.

Według najnowszych doniesień, złoża rozciągają się na długości aż 6 kilometrów. Zdjęcie ilustracyjne

Według najnowszych doniesień, złoża rozciągają się na długości aż 6 kilometrów. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Złoty korytarz pod lupą ekspertów

Obszar, w którym dokonano odkrycia, położony jest w pobliżu Brown’s Creek. Waratah Minerals prowadzi tam intensywne prace badawcze, a dwa odwierty próbne mają potwierdzić obecność domniemanej żyły złota.

Dyrektor zarządzający firmy, Peter Duerden, podkreśla, że wyniki z obszarów Alpine Zone oraz Gazzards Zone potwierdzają potencjał całego, 6-kilometrowego korytarza.

To priorytetowy teren poszukiwań, z dużą szansą na rozszerzenie zasięgu silnej mineralizacji złota – zaznacza Duerden.

Australia – światowy potentat złota

Australia od lat znajduje się w czołówce światowych dostawców złota. Już w XIX wieku kraj przeżywał prawdziwą gorączkę złota, która przyciągnęła setki tysięcy poszukiwaczy z całego świata.

Dziś Australia dysponuje największymi na świecie zasobami tego cennego kruszcu – odpowiada za ponad 20 proc. światowych rezerw. Dla porównania, kolejne miejsca zajmują Rosja (18,6 proc.) oraz Republika Południowej Afryki (8,47 proc.).

Złoto znów na topie

Ostatnie lata przyniosły gwałtowny wzrost cen złota. Od 2021 roku jego wartość wzrosła aż o 110 proc., co przełożyło się na rekordowe wpływy z eksportu dla Australii.

Nowe odkrycia, takie jak to w Nowej Południowej Walii, mogą dodatkowo umocnić pozycję kraju na światowym rynku i przyciągnąć kolejnych inwestorów.

​Sensacyjne odkrycie. Gigantyczne złoże złota pod ziemią W chińskiej prowincji Hunan odkryto jedno z największych złóż złota na świecie. Wstępne badania wskazują, że pod ziemią może znajdować się ponad kilotona cennego kruszcu. Odkrycie to może znacząco wpłynąć na światowy rynek złota i przyszłość…

Co dalej z australijskim złotem?

Waratah Minerals nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne badania w regionie. Jeśli potwierdzą się wstępne szacunki, Australia może być świadkiem nowej fali inwestycji i – kto wie – kolejnej gorączki złota.

Jedno jest pewne: świat znów patrzy na Australię z zazdrością i fascynacją.