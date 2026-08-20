6-kilometrowy korytarz złota. Sensacyjne odkrycie

Złoty korytarz pod lupą ekspertów
Obszar, w którym dokonano odkrycia, położony jest w pobliżu Brown’s Creek. Waratah Minerals prowadzi tam intensywne prace badawcze, a dwa odwierty próbne mają potwierdzić obecność domniemanej żyły złota.
Dyrektor zarządzający firmy, Peter Duerden, podkreśla, że wyniki z obszarów Alpine Zone oraz Gazzards Zone potwierdzają potencjał całego, 6-kilometrowego korytarza.
To priorytetowy teren poszukiwań, z dużą szansą na rozszerzenie zasięgu silnej mineralizacji złota – zaznacza Duerden.
Australia – światowy potentat złota
Australia od lat znajduje się w czołówce światowych dostawców złota. Już w XIX wieku kraj przeżywał prawdziwą gorączkę złota, która przyciągnęła setki tysięcy poszukiwaczy z całego świata.
Dziś Australia dysponuje największymi na świecie zasobami tego cennego kruszcu – odpowiada za ponad 20 proc. światowych rezerw. Dla porównania, kolejne miejsca zajmują Rosja (18,6 proc.) oraz Republika Południowej Afryki (8,47 proc.).
Złoto znów na topie
Ostatnie lata przyniosły gwałtowny wzrost cen złota. Od 2021 roku jego wartość wzrosła aż o 110 proc., co przełożyło się na rekordowe wpływy z eksportu dla Australii.
Nowe odkrycia, takie jak to w Nowej Południowej Walii, mogą dodatkowo umocnić pozycję kraju na światowym rynku i przyciągnąć kolejnych inwestorów.
Co dalej z australijskim złotem?
Waratah Minerals nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne badania w regionie. Jeśli potwierdzą się wstępne szacunki, Australia może być świadkiem nowej fali inwestycji i – kto wie – kolejnej gorączki złota.
Jedno jest pewne: świat znów patrzy na Australię z zazdrością i fascynacją.