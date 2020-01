Sąd w Dublinie wyraził zgodę na ekstradycję pochodzącego z Irlandii Północnej Eammona Harrisona w związku z toczącą się w Wielkiej Brytanii sprawą śmierci 39 wietnamskich migrantów, którzy zamarzli w kontenerze chłodni umieszczonym na naczepie ciężarówki.

Ciężarówka, w której dokonano makabrycznego odkrycia / RUPTLY / X-news

Według śledczych Harrison dojechał ciężarówką z kontenerem na naczepie do portu w Zeebrugge w Belgii. Stamtąd kontener wyruszył w drogę do Essex, gdzie odebrał go inny oskarżony - Maurice Robinson. Nie jest jasne, kiedy i gdzie zamarzło 39 osób.



22-latkowi postawiono 39 zarzutów dotyczących zabójstwa i dwa zarzuty dotyczące udziału w spisku. Jeden z nich dotyczy handlu ludźmi, a drugi współpracy przy organizowaniu nielegalnej migracji.

Sprawa dotycząca ekstradycji rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Mężczyzna przyznał się jedynie do zarzutu współpracy przy organizowaniu nielegalnej imigracji.

39 ciał w naczepie ciężarówki pod Londynem. Kierowca został zatrzymany RUPTLY/x-news

Do makabrycznego odkrycia doszło w nocy z 22 na 23 października 2019 roku w parku przemysłowym Waterglade Industrial Park w hrabstwie Essex, ok. 30 km na wschód od Londynu. Ciała znajdowały się w kontenerze chłodni umieszczonym na naczepie ciężarówki. Kontener przypłynął tej samej nocy z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet, gdzie odebrał go kierowca ciężarówki, która - jak wskazują pierwsze ustalenia - przyjechała z Irlandii Północnej.

Wszyscy zmarli - 31 mężczyzn i osiem kobiet - byli Wietnamczykami. Wśród ofiar było 10 nastolatków, w tym dwaj 15-letni chłopcy. W Wietnamie w związku z tą sprawą aresztowano dotychczas 11 osób.