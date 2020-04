Maurice Robinson, pochodzący z Irlandii Północnej kierowca ciężarówki, w której w październiku zeszłego roku znaleziono ciała 39 wietnamskich imigrantów, przyznał się w środę do 39 zarzutów nieumyślnego zabójstwa.

Drugi oskarżony w tej sprawie, Gheorge Nica, który ma podwójne obywatelstwo rumuńskie i brytyjskie, nie przyznał się ani do 39 zarzutów nieumyślnego zabójstwa, ani do pomocy w nielegalnej imigracji. Obaj składali zeznania przez łącze wideo, bo z powodu epidemii koronawirusa rozprawy sądowe odbywają się zdalnie.

39 ciał w kontenerze

W nocy z 22 na 23 października zeszłego roku na terenie parku przemysłowego w Grays w hrabstwie Essex w kontenerze-chłodni na naczepie ciężarówki prowadzonej przez Robinsona odkryto ciała 31 mężczyzn i ośmiu kobiet . Wśród zmarłych było 10 nastolatków , w tym dwóch 15-letnich chłopców. Wszyscy zmarli byli Wietnamczykami.