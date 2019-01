​Mężczyzna w Kalifornii został nagrany na kamerze monitoringu, jak przez trzy godziny... liże domofon. Lokalna społeczność jest zaniepokojona.

Mężczyzna został nagrany, jak od godziny 2 w nocy do 5 nad ranem oblizuje domofon w Salinas. Jednocześnie utrzymywał kontakt wzrokowy z kamerą monitoringu. Kilka razy przerywał swoją "intymną sesję" z domofonem, jednak pożądanie nakazywało mu najwyraźniej powrócić do czynności.

Właścicielka domu wspomina, że w tym czasie nie było jej w domu, ale za to były jej dzieci. System zabezpieczający powiadomił ich o ruchu przed drzwiami.

Rodzina opublikowała nagrany film w sieci, by zaalarmować lokalną społeczność o dziwnym zachowaniu mężczyzny. To tylko pokazuje jak ważne jest, by mieć w domu zabezpieczenia - dodaje.

Policja zidentyfikowała mężczyznę jako 33-letniego Roberta Arroyo. Mężczyzna w przeszłości był już wielokrotnie karany, m.in. za drobne kradzieże. Jest w tej chwili poszukiwany.