„Byliśmy wyśmiewani, dziś jesteśmy potęgą”. Trump zainaugurował obchody 250. rocznicy powstania USA

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Tuż przed godz. 5 naszego czasu nad Górą Rushmore przeleciały bombowce strategiczne B-52, a chwilę później prezydent USA rozpoczął przemówienie. W ten sposób Donald Trump zainaugurował główne obchody 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. To najważniejsze amerykańskie święto państwowe. W całym kraju odbywają się parady, koncerty i pokazy fajerwerków. Rocznica przypomina o wydarzeniach z 4 lipca 1776 roku, kiedy trzynaście kolonii ogłosiło niepodległość od Wielkiej Brytanii. Co mówił Trump?

Donald Trump na płycie lotniska po opuszczeniu pokładu Air Force One i przylocie do bazy sił powietrznych Ellsworth w Dakocie Południowej, gdzie wygłosił przemówienie w pobliżu Mount Rushmorefot, fot. MANDEL NGAN/AFP/East News

Donald Trump na płycie lotniska po opuszczeniu pokładu Air Force One i przylocie do bazy sił powietrznych Ellsworth w Dakocie Południowej, gdzie wygłosił przemówienie w pobliżu Mount Rushmorefot, fot. MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

W Waszyngtonie i Nowym Jorku odbywają się dziś obchody 250. rocznicy niepodległości USA. W stolicy zaplanowano wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa, a także pokazy lotnictwa i gigantyczny pokaz fajerwerków w National Mall.

W Nowym Jorku głównym punktem uroczystości będzie parada okrętów. Polskę reprezentuje fregata Dar Młodzieży. W nowojorskich obchodach weźmie udział wiceprezydent J.D. Vance. Huczne obchody odbywają się mimo fali upałów. Termometry w Waszyngtonie mogą dziś pokazać nawet 40 stopni C.

W nocy polskiego czasu Donald Trump zainaugurował obchody przemówieniem, które nie obyło się bez charakterystycznego tańca. Podkreślił, że Ameryka odzyskuje dawną potęgę, a jej obywatele wkraczają w nową "złotą erę”.

Przez 250 lat cały świat patrzył na nasz kraj i czerpał inspirację z naszego postępu, siły oraz aktów bezinteresowności, wiary i nadziei, które mogły wydarzyć się tylko tutaj. Dwa lata temu byliśmy wyśmiewani, szyderczo traktowani, byliśmy krajem upadku, a dziś jesteśmy najpotężniejszym krajem na całym świecie (...). Jesteśmy szanowani, jak żaden inny naród na świecie i chcę wam powiedzieć: najlepsze jeszcze przed nami (...). Ameryka nigdy nie będzie krajem komunistycznym (...) - powiedział Donald Trump.

Prezydent USA pod koniec przemówienia nawiązał również do wydarzeń bieżących, czyli m.in. kwestii Iranu.

Oni umierają z pragnienia ugody. Tak bardzo chcą ugody. Daliśmy im tydzień wolnego na pogrzeb, bo jesteśmy mili - powiedział, nawiązując do uroczystości pogrzebowych zabitego w atakach USA i Izraela Alego Chameneia, które rozpoczynają się dzisiaj.