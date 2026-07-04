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„Byliśmy wyśmiewani, dziś jesteśmy potęgą”. Trump zainaugurował obchody 250. rocznicy powstania USA

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 lipca (06:40)

Tuż przed godz. 5 naszego czasu nad Górą Rushmore przeleciały bombowce strategiczne B-52, a chwilę później prezydent USA rozpoczął przemówienie. W ten sposób Donald Trump zainaugurował główne obchody 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. To najważniejsze amerykańskie święto państwowe. W całym kraju odbywają się parady, koncerty i pokazy fajerwerków. Rocznica przypomina o wydarzeniach z 4 lipca 1776 roku, kiedy trzynaście kolonii ogłosiło niepodległość od Wielkiej Brytanii. Co mówił Trump?

„Byliśmy wyśmiewani, dziś jesteśmy potęgą”. Trump zainaugurował obchody 250. rocznicy powstania USA
Donald Trump na płycie lotniska po opuszczeniu pokładu Air Force One i przylocie do bazy sił powietrznych Ellsworth w Dakocie Południowej, gdzie wygłosił przemówienie w pobliżu Mount Rushmorefot, fot. MANDEL NGAN/AFP/East News /East News
  • Donald Trump zainaugurował główne obchody 250. rocznicy niepodległości USA przemówieniem nad Górą Rushmore, podkreślając powrót amerykańskiej potęgi i wejście w nową "złotą erę".
  • W całym kraju odbywają się liczne uroczystości, w tym parady, koncerty, pokazy fajerwerków oraz pokazy lotnictwa.
  • Prezydent odniósł się także do bieżących wydarzeń międzynarodowych, zwłaszcza sytuacji w Iranie.
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W Waszyngtonie i Nowym Jorku odbywają się dziś obchody 250. rocznicy niepodległości USA. W stolicy zaplanowano wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa, a także pokazy lotnictwa i gigantyczny pokaz fajerwerków w National Mall.

W Nowym Jorku głównym punktem uroczystości będzie parada okrętów. Polskę reprezentuje fregata Dar Młodzieży. W nowojorskich obchodach weźmie udział wiceprezydent J.D. Vance. Huczne obchody odbywają się mimo fali upałów. Termometry w Waszyngtonie mogą dziś pokazać nawet 40 stopni C.

W nocy polskiego czasu Donald Trump zainaugurował obchody przemówieniem, które nie obyło się bez charakterystycznego tańca. Podkreślił, że Ameryka odzyskuje dawną potęgę, a jej obywatele wkraczają w nową "złotą erę”.

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Przez 250 lat cały świat patrzył na nasz kraj i czerpał inspirację z naszego postępu, siły oraz aktów bezinteresowności, wiary i nadziei, które mogły wydarzyć się tylko tutaj. Dwa lata temu byliśmy wyśmiewani, szyderczo traktowani, byliśmy krajem upadku, a dziś jesteśmy najpotężniejszym krajem na całym świecie (...). Jesteśmy szanowani, jak żaden inny naród na świecie i chcę wam powiedzieć: najlepsze jeszcze przed nami (...). Ameryka nigdy nie będzie krajem komunistycznym (...) - powiedział Donald Trump.

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Prezydent USA pod koniec przemówienia nawiązał również do wydarzeń bieżących, czyli m.in. kwestii Iranu. 

Oni umierają z pragnienia ugody. Tak bardzo chcą ugody. Daliśmy im tydzień wolnego na pogrzeb, bo jesteśmy mili - powiedział, nawiązując do uroczystości pogrzebowych zabitego w atakach USA i Izraela Alego Chameneia, które rozpoczynają się dzisiaj.

Ameryka jest najstarszą republiką na świecie, jest najbardziej wolnym krajem. Posiadamy najsprawiedliwszą i najtrwalszą konstytucję na świecie. Jesteśmy najsilniejszym i najpotężniejszym krajem na świecie - powtarzał prezydent USA, wymieniając sukcesy Ameryki.

Źródło: RMF24
Tagi: Donald Trump Stany Zjednoczone

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