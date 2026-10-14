23-latek zginął w wybiegu dla tygrysów. Donald Trump udostępnił film, rodzina błaga o jedno

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Rodzina Williama Chapmana, 23-latka, który zginął w wyniku ataku tygrysa w brytyjskim parku dzikich zwierząt, zaapelowała do ludzi o zaprzestanie udostępniania nagrania z tego zdarzenia. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych film z tego incydentu.

23-letni William Chapman zmarł w sobotę po wejściu do wybiegu dla tygrysów w Yorkshire Wildlife Park niedaleko Doncaster w północnej Anglii. Nagranie z tego zdarzenia zostało szeroko udostępnione w mediach społecznościowych, m.in. we wtorek wieczorem przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Nigdy nie igrać z naturą! Prezydent DJT” – napisał Trump na swojej platformie Tuth Social. Następnie opublikował najwyraźniej wygenerowane przez AI wideo, na którym rzekomo oswaja tygrysa, a potem się z nim bawi.

„Prosimy o zaprzestanie tych działań”

„Publikacja i rozpowszechnianie w mediach głęboko obraźliwych treści sprawia nam ogromny ból w tym wyjątkowo trudnym czasie. Prosimy ludzi o zaprzestanie tych działań” - napisała rodzina Chapmana w oświadczeniu opublikowanym przez brytyjskie media.

„Rodzina jest całkowicie zdruzgotana stratą i stara się pogodzić z tym, co się stało” - czytamy dalej w oświadczeniu.

Krewni opisali Chapmana jako „błyskotliwego, ciepłego i otwartego młodego człowieka”, który przez kilka lat zmagał się z poważną chorobą psychiczną. Miał zapisane silne leki.

„William był inteligentnym, ciepłym i pełnym uroku młodym mężczyzną, którego rodzina bardzo kochała, a William odwzajemniał tę miłość” - dodali bliscy 23-latka.

Śledztwo ws. tragedii

Park poinformował, że tygrys, który zaatakował mężczyznę - zagrożony wyginięciem tygrys syberyjski o imieniu Altai - nie zostanie uśpiony.

Lokalne władze wszczęły śledztwo w sprawie tej tragedii. Park pozostaje zamknięty.