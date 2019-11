Dwa trzęsienia ziemi, które przed kilkoma dniami nawiedziły wyspę Mindanao w południowych Filipinach, kosztowało życie 21 osób - wynika z opublikowanego w niedzielę raportu. Wielu uratowanym brakuje żywności i jedzenia.

Trzęsienie ziemi na Filipinach / CERILO EBRANO / PAP/EPA