Hitem internetu jest film, na którym widać, jak nastoletni chłopak złapał dziecko spadające okna na drugim piętrze. Do tego incydentu doszło w Stambule w Turcji. Moment ten uchwyciła kamera miejskiego monitoringu.

Wideo youtube





17-letni Feuzi, mieszkający w Turcji imigrant z Algierii, uratował życie 2-letniej dziewczynce. Dziecko wypadło w okna na drugim piętrze wprost w ramiona nastolatka. 2-latce nic się nie stało.

Media okrzyknęły młodego Syryjczyka bohaterem. On sam twierdzi, że zrobił to, co powinien.

Akurat szedłem ulicą, kiedy zobaczyłem dziecko w oknie. Wypadła, a mnie udało się ją złapać. Zrobiłem to, co konieczne, z miłości do Allaha - powiedział.