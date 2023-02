Rano 16-letni uczeń liceum w Saint-Jean-de-Luz w południowo-wschodniej Francji śmiertelnie ranił nożem 52-letnią nauczycielkę języka hiszpańskiego - informują francuskie media. Sprawca ataku został aresztowany. Swoje zachowanie tłumaczy "opętaniem".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uczeń prywatnego, katolickiego liceum św. Tomasza z Akwinu wyciągnął z torby nóż o ok. 10-centymetrowym ostrzu i zaatakował swoją nauczycielkę podczas lekcji, ok. godz. 10 rano - relacjonuje stacja BFM TV na podstawie swoich źródeł. Pozostali uczniowie w panice uciekli z sali - dodaje dziennik "Sud Ouest".

16-latek zadał kobiecie cios w okolice mostka, wyciągnął nóż i uciekł do sąsiedniej klasy. Wyjaśnił obecnemu tam nauczycielowi, że do ataku nakłonił go "głos". Nauczycielowi udało się odebrać nastolatkowi broń i pozostać z nim do przyjazdu policji, która go aresztowała - informuje BFM TV.