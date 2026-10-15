14-latek ofiarą powodzi w Stambule. Ulewy sparaliżowały miasto

RMF24

Tragiczne doniesienia ze Stambułu, gdzie potężne ulewy sparaliżowały miasto, zalewając ulice, domy i stacje metra. Według władz zginęły trzy osoby, a pięć uznano za zaginione. Wśród ofiar znalazł się 14-letni chłopiec, który został porażony prądem po wejściu w kałużę.

Jak poinformowało biuro gubernatora Stambułu, wśród ofiar jest 14-letni Mahmut Isildak. Śmierć poniósł także 34-letni mężczyzna, który poślizgnął się na zalanej ulicy w Sariyer i uderzył głową o podłoże. W dzielnicy Kagithane odnaleziono natomiast ciało trzeciej ofiary. Według dziennika Cumhuriyet był to 56-letni Ahmet Usta.

Ogromne ulewy zalały Stambuł

Najintensywniejsze opady wystąpiły w środę wieczorem. Woda zalała drogi i przejścia podziemne, unieruchomiła samochody i sparaliżowała komunikację. Przez całą noc trwały akcje ratunkowe. Policjanci, ratownicy i nurkowie ewakuowali mieszkańców z zalanych terenów, wykorzystując m.in. łodzie. Nie pamiętam tak silnego deszczu, odkąd tu mieszkam. Miasto praktycznie przestało funkcjonować — relacjonował PAP Yussuf, rodowity Stambulczyk.

Według władz miasta w niektórych rejonach metropolii odnotowano najwyższe sumy opadów od 1985 roku. W mediach społecznościowych pojawiły się natomiast liczne nagrania przedstawiające zalane stacje metra, autobusy jadące przez głęboką wodę, częściowo zalewającą wnętrza pojazdów, oraz poważnie uszkodzone drogi.

Do tragicznego wypadku doszło w dzielnicy Fatih, w pobliżu parku Cukurbostan. 14-letni Mahmut Isildak, chcąc uchronić buty przed zamoczeniem, zdjął je i szedł boso przez zalany teren. Według agencji İHA nastąpił na leżące na ziemi przewody elektryczne i został porażony prądem. Mimo przewiezienia do szpitala nie udało się go uratować.

To przerażające, był taki młody. Trzymał buty w rękach, żeby nie zmokły. Nie wiedział, że nie doczeka następnego dnia. Jest mi tak przykro. Ktoś musi za to odpowiedzieć — mówiła PAP Emine, mieszkanka Fatih.

Pogrzeb 14-letniego chłopca

W czwartek w meczecie Ismailaga odbyła się ceremonia pogrzebowa chłopca. Według tureckiej agencji DHA uczestniczyli w niej m.in. gubernator Stambułu Davut Gul i szef stołecznej policji Selami Yildiz. Po modlitwie ciało 14-latka przewieziono do rodzinnej miejscowości Doganli w prowincji Duzce, gdzie miał zostać pochowany.

Nagranie tragicznego wypadku wywołało poruszenie w mediach społecznościowych. Internauci przypominają, że podobna tragedia wydarzyła się już wcześniej. „To straszne. Boję się wyjść z domu” - napisała jedna z komentujących na platformie X.

Chodzi o tragedię z lipca 2024 roku, kiedy w Izmirze 23-letnia Ozge Ceren Deniz została śmiertelnie porażona prądem po wejściu do kałuży. Zginął również 44-letni Inanc Oktemay, który próbował wyciągnąć ją z wody. Do tragedii w Stambule odniósł się ojciec zmarłej Deniz, Ahmet Abi. Oglądając nagranie, zobaczyłem to, co przydarzyło się mojemu dziecku. Gdyby podjęto niezbędne środki ostrożności, do tej tragedii by nie doszło — powiedział, składając kondolencje rodzinie chłopca.

Podkreślił, że z podobnych wypadków należy wyciągać wnioski.

Tragedia w Izmirze

Po tragedii w Izmirze prokuratura oskarżyła 42 osoby, w tym pracowników i kierownictwo prywatnego operatora sieci energetycznej oraz miejskich wodociągów. Zarzucono im spowodowanie śmierci dwóch osób wskutek niedbalstwa. Według biegłych do wypadku przyczyniły się zbyt płytko ułożone przewody elektryczne oraz prowadzone w tym miejscu prace kanalizacyjne. W pierwszej instancji skazano 30 osób, a 9 uniewinniono. Sąd apelacyjny uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcia, kierując sprawę części oskarżonych do ponownego rozpoznania. 9 października sąd zarządził sporządzenie kolejnej opinii biegłych i odroczył rozprawę do 20 listopada. Żaden z oskarżonych nie przebywa obecnie w areszcie.