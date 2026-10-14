Stambuł pod wodą. Ulewny deszcz sparaliżował ruch w mieście

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Silne opady deszczu w środę spowodowały 1277 przypadków podtopień i 15 osuwisk w Stambule - informuje serwis „Daily Sabah”. Występują ogromne problemy w ruchu drogowym. Ulewne deszcze spowodowały też, że 47 osób zostało uwięzionych.

Turecki portal podkreśla, że ulewny deszcze doprowadził do powodzi w Stambule. Poruszanie się po mieście jest bardzo trudne.

Lokalne władze odnotowały w sumie 1277 incydentów związanych z podtopieniami. W sumie doszło do 47 osuwisk. Daily Sabah podał także, że 47 osób zostało uwięzionych.

Biuro gubernatora Stambułu przekazało, że ekipy ratunkowe zareagowały na rozległe powodzie i szkody spowodowane warunkami atmosferycznymi, w wyniku których ucierpiały setki domów, przedsiębiorstw i pojazdów.

Według oświadczenia gubernatora, władze otrzymały zgłoszenia dotyczące 808 domów, 280 firm i 76 pojazdów, a także 13 powalonych drzew i dwóch uszkodzonych dachów.

Portal przekazał także, że w Regionalnej Dyrekcji Urzędu ds. Katastrof i Zarządzania Kryzysowego (AFAD) w Stambule utworzono centrum koordynacji kryzysowej po otrzymaniu ostrzeżeń od Państwowej Służby Meteorologicznej Turcji.