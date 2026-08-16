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Mamy kolejny medal na ME w Birmingham! W biegu na 1500 m srebro wywalczyła Klaudia Kazimierska

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (22:44)

Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter Bell. Brąz wywalczyła Potugalka Patricia Silva. Weronika Lizakowska zajęła dziewiąte miejsce.

Mamy kolejny medal na ME w Birmingham! W biegu na 1500 m srebro wywalczyła Klaudia Kazimierska
Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham (Fot. Adam Warżawa) /PAP

Hunter Bell przebiegła 1500 m w czasie 4.07,78. Kazimierska straciła do Brytyjki 1,02 sekundy. Trzecia na mecie Silva uzyskała 4.09,22, a dziewiąta Lizakowska – 4.11,81.

Kazimierska pierwszy raz stanęła na podium zawodów najwyższej rangi. Biegaczka pochodząca z Włocławka od kilku lat mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych.

Polacy podczas czempionatu w Birmingham wywalczyli już osiem medali: sześć srebrnych i dwa brązowe.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: lekkoatletyka
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