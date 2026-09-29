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Vozinha ma dość sławy. „Nie mam już żadnej prywatności”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 września (08:03)

„Gdybym miał wybierać między życiem, jakie prowadzę dzisiaj, a tym sprzed sławy, wybrałbym to wcześniejsze” - mówi Vozinha. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka zyskał popularność udanymi występami na niedawnym mundialu.

Vozinha ma dość sławy. „Nie mam już żadnej prywatności”
Vozinha podczas mundialu 2026, fot. RONALD WITTEK /PAP/EPA

Najgorsze, gdy filmują

Straciłem spokój i ciszę. Nie mam już żadnej prywatności – powiedział Vozinha w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem „Observer”.

Idę do restauracji i zawsze znajdzie się ktoś, kto chce zrobić sobie ze mną zdjęcie albo prosi o autograf. Albo, co gorsza, ktoś mnie filmuje... Chyba jednak nic nie mogę na to poradzić - dodał.

Jak przekazał, podobnie wygląda sytuacja jego rodziny – pod domem matki na Wyspach Zielonego Przylądka codziennie pojawiają się fani.

Vozinha, który w sierpniu podpisał kontrakt z chilijskim Colo-Colo Santiago, zwrócił uwagę, że wiele osób pragnie sławy, ale dostrzega tylko pozytywne strony takiej sytuacji.

Szczerze mówiąc, gdybym miał wybierać między życiem, jakie prowadzę dzisiaj, a tym sprzed sławy, wybrałbym to wcześniejsze - podsumował.

Mundial odmienił losy doświadczonego bramkarza

40-letni bramkarz, którego pełne imię i nazwisko to Josimar Jose Evora Dias, w poprzednim sezonie występował w drugoligowym zespole portugalskim GD Chaves, ale nie przedłużono z nim umowy. Gdy jechał na mundial, nie był pewny, że znajdzie nowego pracodawcę.

Republika Zielonego Przylądka była jednym z objawień mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W grupie trzykrotnie zremisowała, m.in. z późniejszym triumfatorem turnieju - Hiszpanią, a w 1/16 finału dopiero po dogrywce przegrała z broniącą tytułu Argentyną. Vozinha swoją postawą na boisku zaskarbił sobie sympatię kibiców, którzy wybrali go do najlepszej „11” turnieju.

Colo Colo nie ukrywało, że decyzja o zainteresowaniu kabowerdyjskim piłkarzem była podyktowana m.in. względami marketingowymi. O ile przed meczem z Hiszpanią miał on na swoim koncie na Instagramie 50 tys. obserwujących, to w czasie MŚ ich liczba wzrosła do 26 mln, a obecnie wynosi 28,4 mln.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Vozinha
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