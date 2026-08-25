Transferowy hit. Grabara oficjalnie w Juventusie

RMF24

Kamil Grabara został oficjalnie nowym zawodnikiem Juventusu Turyn. Polski bramkarz dołącza do „bianconeri” na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, a kwota transferu definitywnego może wynieść 11,5 miliona euro. To kolejny rozdział w karierze 27-latka, który w ostatnich latach występował w Bundeslidze.

Juventus Turyn potwierdził na swoim profilu w mediach społecznościowych, że Kamil Grabara został nowym piłkarzem włoskiego klubu. Polski bramkarz przybył z niemieckiego Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Kwota, jaką mogą zapłacić „bianconeri” za 27-latka, to 11,5 miliona euro.

We wtorek rano Grabara wylądował na lotnisku Turyn Caselle, gdzie od razu udał się do klubowego centrum medycznego J Medical na badania lekarskie oraz podpisanie umowy. Według informacji włoskiej prasy, Polak ma pełnić rolę drugiego bramkarza, będąc zmiennikiem Guglielmo Vicario.

Powitanie w Turynie i pierwsze słowa Grabary

Juventus przywitał nowego zawodnika w wyjątkowy sposób, publikując w mediach społecznościowych wpis po polsku: „Witamy Kamil”. Sam Grabara zwrócił się do kibiców w nagraniu wideo.

„Cześć bianconeri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z Wami na Allianz Stadium” – powiedział na platformie X.

Transfer Grabary to odpowiedź na ostatnie roszady w kadrze bramkarzy Juventusu. W tym tygodniu z klubu odeszli Michele Di Gregorio, który przeniósł się do Bournemouth, oraz Mattia Perin, który zasilił szeregi Palermo. Wcześniej przez siedem sezonów bramki turyńskiego klubu strzegł Wojciech Szczęsny.

Na oficjalnej stronie klub przypomniał dotychczasową karierę Kamila Grabary. Zawodnik zaczynał w Ruchu Chorzów, a następnie reprezentował barwy Liverpoolu, Aarhus, Huddersfield, FC Kopenhaga oraz VfL Wolfsburg. W Danii sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie i puchar, a w Bundeslidze rozegrał 63 spotkania.