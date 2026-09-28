Szwedzi okazali się lepsi. Polska przegrywa na wyjeździe

RMF24

Polska przegrała ze Szwecją 1:3 w meczu 2. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Solnie. Jedyną bramkę dla Biało-Czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Dla Szwedów trafiali z kolei Benjamin Nygren, Yasin Ayari i Viktor Gyokeres.

Selekcjoner Jan Urban dokonał licznych zmian w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, gdzie padł remis 0:0. Tym razem w wyjściowym składzie nie było m.in. Roberta Lewandowskiego, natomiast po raz pierwszy znaleźli się w nim Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski.

O ile na PGE Narodowym publiczność na pierwszy celny strzał którejkolwiek z drużyn musiała czekać prawie 45 minut, to w poniedziałek pod Sztokholmem po pięciu obie strony miały już po jednym takim uderzeniu. Najpierw próbował z niewielkiej odległości broniący barw Lecha Poznań Patrik Walemark, a chwilę później po drugiej stronie boiska Piotr Zieliński, ale Marcin Bułka i Viktor Johansson nie dali się pokonać.

W ósmej minucie polski bramkarz jednak skapitulował. Szwedzi dobrze rozegrali stały fragment gry, a piłkę do siatki głową skierował Benjamin Nygren, który znalazł się w składzie w konsekwencji kontuzji Alexandra Isaka.

Wydawało się, że to trafienie pozwoli gospodarzom na bardziej swobodną grę, ale z czasem to Biało-Czerwoni rozkręcali się coraz bardziej. Czujność Johanssona sprawdzili Sebastian Szymański i Matty Cash, a po uderzeniu Nowaka z dystansu piłka minimalnie minęła szwedzką bramkę.

Intensywna gra gości przyniosła skutek w 43. minucie. Po dograniu Nicoli Zalewskiego z lewej strony do siatki trafił Szymański, zdobywając swoją siódmą bramkę w drużynie narodowej.

Tempo w drugiej połowie nie było już tak szybkie, a w spokojniejszej, taktycznej grze lepiej odnajdowali się gospodarze. Podopieczni Urbana stracili drugą bramkę w 64. minucie, ponownie po stałym fragmencie gry. Po krótko rozegranym rzucie rożnym w narożniku pola karnego znalazł się Yasin Ayari, który balansem ciała zwiódł Szymańskiego i oddał precyzyjny, techniczny strzał przy słupku, poza zasięgiem Bułki.

Tym razem Biało-Czerwoni nie potrafili już odpowiedzieć, a gospodarze kontrolowali przebieg gry. Udało im się podwyższyć prowadzenie w 72. minucie, gdy niepilnowany w polu karnym Viktor Gyokeres bez kłopotu trafił do prawie pustej bramki, ustalając wynik.

Ten sam zawodnik 31 marca na tym stadionie trafił w końcówce na 3:2, dzięki czemu Szwecja wygrała finał baraży z Polską i awansowała do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Kadrze Urbana rewanż się zatem nie udał. Polscy piłkarze nie wygrali w Szwecji od 1930 roku.

Szwecja, która w pierwszej kolejce pokonała Rumunię 2:1, prowadzi w tabeli. Druga jest Bośnia i Hercegowina z czterema punktami. Biało-Czerwoni mają jeden, a Rumunia - zero.