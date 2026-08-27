Polskie siatkarki nie do zatrzymania. Pewne zwycięstwo nad reprezentacją Niemiec

RMF24

Biało-Czerwone kontynuują zwycięską passę na mistrzostwach Europy. W czwartym meczu grupy A Polki pokonały Niemki 3:0 i z kompletem zwycięstw są już pewne awansu do 1/8 finału. Przed podopiecznymi Stefano Lavariniego jeszcze starcie z gospodyniami turnieju – Turczynkami.

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet nie zwalnia tempa podczas mistrzostw Europy. W czwartkowe popołudnie w Stambule nasze zawodniczki pokonały Niemki 3:0 (25:19, 25:23, 26:24), potwierdzając swoją wysoką formę i aspiracje do walki o najwyższe cele.

Polki od początku spotkania narzuciły rywalkom swój styl gry, kontrolując przebieg meczu i nie pozwalając przeciwniczkom na rozwinięcie skrzydeł.

Awans już zapewniony

Wygrana z Niemkami to nie tylko kolejny komplet punktów, ale także potwierdzenie awansu do fazy pucharowej. Już we wtorek Polki zapewniły sobie miejsce w 1/8 finału, pokonując Słowenię 3:0.

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Przed Polkami najtrudniejsze wyzwanie

Choć awans jest już pewny, przed podopiecznymi trenera Lavariniego jeszcze jedno wyzwanie w fazie grupowej. W piątek Polki zmierzą się z Turcją – gospodyniami turnieju i jednymi z głównych faworytek do złota. To spotkanie może zadecydować o pierwszym miejscu w grupie A i będzie prawdziwym sprawdzianem formy naszej drużyny przed fazą pucharową.

Co dalej w grupie A?

Dzisiaj zostanie rozegrane jeszcze jedno spotkanie w grupie A – Łotwa zmierzy się z Węgrami. Jednak to Polki i Turczynki są już pewne gry w kolejnej rundzie, a piątkowy pojedynek zapowiada się jako hit fazy grupowej.

Polska: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak, Maja Koput, Magdalena Jurczyk, Julita Piasecka, Monika Lampkowska – Justyna Łysiak (libero) – Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske.

Niemcy: Lina Alsmeier, Emilia Weske, Anastasia Cekulaev, Leana Grozer, Camilla Weitzel, Sarah Straube - Annie Cesar (libero) - Hannah Kohn, Hanna Orthmann, Monique Strubbe, Patricia Nestler, Romy Jatzko.