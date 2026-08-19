Nick Kyrgios zawieszony. „Oblałem test antydopingowy”

RMF24

Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy. Australijski tenisista wpadł podczas turnieju ATP na Majorce - poinformowała w środę Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA).

Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios może się odwołać od decyzji ITIA.

31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie.

„Chciałem, żebyście najpierw usłyszeli to ode mnie. Niedawno oblałem test antydopingowy na Majorce na obecność kokainy. Popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność” – napisał Kyrgios.

Jak poinformowała ITIA w oświadczeniu, finalista wielkoszlemowego Wimbledonu z 2022 roku dostarczył próbkę podczas turnieju ATP 250 w Hiszpanii 22 czerwca, a laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) wykryło następnie benzoiloekgoninę, czyli metabolit kokainy.

Kokaina jest klasyfikowana jako środek pobudzający i zgodnie z przepisami WADA i jest zabroniona podczas zawodów.