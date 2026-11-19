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Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping rozmawiali w ramach trójstronnego szczytu w rządowym kompleksie Kylin Villa w Shenzhen. Jakie decyzje zapadły? Czy nazywanie spotkania przywódców Chin, Rosji i USA „nową Jałtą” to nadużycie? Czy przywódcy tych państw chcą decydować o losach świata? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Jacek Siewiera, były szef BBN.

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Kto jest największym wygranym tego spotkania? Kto najwięcej na nim zyskał? Czy na stole mogły się pojawić sprawy stałej bazy amerykańskiej w Polsce lub wycofania wojsk NATO z Polski i państw bałtyckich? Czy stała amerykańska baza w Polsce jest zagrożona?

To tylko niektóre tematy, które poruszymy w Rozmowie o 7:00 z Jackiem Siewierą, byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!