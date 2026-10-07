Mistrzowie koszykówki wracają na parkiet, część z nich w nowych barwach

RMF24

Fani koszykówki na najwyższym poziomie z niecierpliwością czekają na start nowego sezonu zasadniczego NBA. Rozpocznie się on we wtorek, 20 października. W programie pierwszego dnia są trzy mecze, w tym ceremonia mistrzowska New York Knicks oraz debiut LeBrona Jamesa w barwach Philadelphia 76ers.

Inauguracyjne spotkanie rozegrają Detroit Pistons i Boston Celtics. Następnie mistrzowie NBA – New York Knicks – podejmą Philadelphia 76ers. Przed meczem w Madison Square Garden pod dach hali trafi mistrzowski baner nowojorczyków.

Pierwszy dzień sezonu zakończy starcie San Antonio Spurs z Oklahoma City Thunder. To powtórka rywalizacji dwóch czołowych drużyn Konferencji Zachodniej z poprzednich rozgrywek.

Mecze inaugurujące sezon NBA 2026/27

Detroit Pistons – Boston Celtics – 20 października, godz. 21:00 czasu polskiego

– 20 października, godz. 21:00 czasu polskiego New York Knicks – Philadelphia 76ers – noc z 20 na 21 października

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder – noc z 20 na 21 października

W sezonie 2025/26 mistrzostwo NBA zdobyli New York Knicks, którzy w finałach pokonali San Antonio Spurs 4:1. Dla ekipy z Nowego Jorku był to pierwszy tytuł od 1973 roku. Nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika finałów otrzymał lider Knicks Jalen Brunson.

Jedną z najważniejszych historii nadchodzących rozgrywek będzie nowy rozdział w karierze LeBrona Jamesa. Najlepszy strzelec w dziejach NBA po odejściu z Los Angeles Lakers podpisał kontrakt z Philadelphia 76ers. Sezon 2026/27 będzie jego 24. w lidze – rekordowym osiągnięciem w historii NBA. James zadebiutuje w nowych barwach w wyjątkowych okolicznościach: przeciwko aktualnym mistrzom i podczas ceremonii podniesienia baneru Knicks.

76ers przeszli latem dużą przebudowę. Do Filadelfii, obok LeBrona Jamesa, trafił także Jaylen Brown z Boston Celtics. W przeciwnym kierunku powędrował Paul George oraz wybory w drafcie. Brown stanie więc przed okazją, by już w pierwszym meczu sezonu zmierzyć się z mistrzowską drużyną Brunsona.

Głośny transfer przeprowadzili również Miami Heat. Klub pozyskał z Milwaukee Bucks dwukrotnego MVP NBA Giannisa Antetokounmpo oraz Bobby’ego Portisa. Bucks otrzymali m.in. Tylera Herro, Jaime’a Jaqueza Jr., Kel’ela Ware’a i Kasparasa Jakučionisa. Ruch ma otworzyć nowy etap zarówno dla Miami, jak i dla zespołu z Milwaukee.

Sezon regularny potrwa do 11 kwietnia 2027 roku. Wszystkie 30 drużyn rozegra po 82 mecze, a po jego zakończeniu odbędą się turniej play-in i faza play-off.