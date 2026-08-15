Mamy srebro! Natalia Bukowiecka na podium mistrzostw Europy w biegu na 400 m

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Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w biegu na 400 m. Zawody odbyły się w ramach lekkoatletycznych ME w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Natalia Bukowiecka ze srebrnym medalem mistrzostw Europy w biegu na 400 m/fot. Adam Warżawa

Natalia Bukowiecka ze srebrnym medalem mistrzostw Europy w biegu na 400 m/fot. Adam Warżawa / PAP

Natalia Bukowiecka w biegu na 400 m zdobyła srebrny medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Norweżka Henriette Jaeger. Brąz wywalczyła Holenderka Lieke Klaver.

Polacy podczas czempionatu w Birmingham wywalczyli już pięć medali: cztery srebrne i brązowy.

Norweżka Henriette Jaeger poprawiła rekord Norwegii na 49,04 i miała znaczną przewagę nad rywalkami. Bukowiecka uzyskała czas 50,04, a Klaver – 50,15.

23-letnia Jaeger pierwszy raz została mistrzynią Europy seniorów. Jej wcześniejsze sukcesy to srebrny medal halowych ME w Apeldoorn i brązowy medal halowych mistrzostw świata w Nankinie z 2025 roku. Triumfowała też w mistrzostwach Europy do lat 23 w Bergen.

Kaczmarek broniła tytułu, dwa lata temu zwyciężyła w Rzymie. W 2024 roku była w życiowej formie, poprawiła rekord Polski Ireny Szewińskiej i zdobyła brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. W tym sezonie jest w nieco gorszej dyspozycji.