Lewandowski zaczyna amerykańską misję. Chicago szykuje powitanie

RMF24

Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczyna nowy etap kariery w amerykańskiej lidze MLS. Jego nowy klub - Chicago Fire - poinformował, że reprezentant Polski weźmie udział w konferencji prasowej 14 lipca o godz. 20:30 czasu polskiego, zaledwie pół godziny przed rozpoczęciem półfinału piłkarskich mistrzostw świata.

Informacjami na ten temat dzieli się m.in. portal Meczyki.

Jeszcze przed konferencją napastnik weźmie udział w pierwszym treningu z nowym zespołem. Pierwsze 15 minut zajęć będzie otwarte dla mediów, a podczas spotkania z dziennikarzami Lewandowskiemu towarzyszyć będzie trener Gregg Berhalter.

Na debiut Polaka kibice mogą nie czekać zbyt długo. Jest szansa, że po raz pierwszy wystąpi w barwach Chicago Fire już 17 lipca o godz. 2:30 czasu polskiego, kiedy jego drużyna zmierzy się u siebie z Vancouver Whitecaps.

Robert Lewandowski w ostatnich dniach finalizował wszystkie niezbędne formalności związane z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych – informują z kolei Sportowe Fakty WP. Proces uzyskania sportowej wizy P1 przebiega zgodnie z planem, dzięki czemu już na początku przyszłego tygodnia będzie mógł dołączyć do zespołu w Chicago i rozpocząć treningi - dodano.

W Chicago liczą na sukces

Po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie kapitan reprezentacji Polski podpisał z Chicago Fire dwuletnią umowę. Klub widzi w nim kluczową postać projektu, którego celem jest walka o mistrzostwo MLS. Dotychczas Chicago Fire sięgało po ten tytuł tylko raz – w 1998 roku, gdy barwy drużyny reprezentowali Polacy: Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny.

Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej MLS i traci siedem punktów do liderującego Nashville SC. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu jest Hugo Cuypers, który zdobył dotąd 13 bramek.