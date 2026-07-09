Lewandowski zaczyna amerykańską misję. Chicago szykuje powitanie

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Jeszcze przed konferencją napastnik weźmie udział w pierwszym treningu z nowym zespołem. Pierwsze 15 minut zajęć będzie otwarte dla mediów, a podczas spotkania z dziennikarzami Lewandowskiemu towarzyszyć będzie trener Gregg Berhalter.
Na debiut Polaka kibice mogą nie czekać zbyt długo. Jest szansa, że po raz pierwszy wystąpi w barwach Chicago Fire już 17 lipca o godz. 2:30 czasu polskiego, kiedy jego drużyna zmierzy się u siebie z Vancouver Whitecaps.
Robert Lewandowski w ostatnich dniach finalizował wszystkie niezbędne formalności związane z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych – informują z kolei Sportowe Fakty WP. Proces uzyskania sportowej wizy P1 przebiega zgodnie z planem, dzięki czemu już na początku przyszłego tygodnia będzie mógł dołączyć do zespołu w Chicago i rozpocząć treningi - dodano.
W Chicago liczą na sukces
Po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie kapitan reprezentacji Polski podpisał z Chicago Fire dwuletnią umowę. Klub widzi w nim kluczową postać projektu, którego celem jest walka o mistrzostwo MLS. Dotychczas Chicago Fire sięgało po ten tytuł tylko raz – w 1998 roku, gdy barwy drużyny reprezentowali Polacy: Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny.
Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej MLS i traci siedem punktów do liderującego Nashville SC. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu jest Hugo Cuypers, który zdobył dotąd 13 bramek.