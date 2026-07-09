RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Karol Stopa nie żyje. „Jeden z najważniejszych głosów tenisa”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (12:21)

W wieku 78 lat zmarł Karol Stopa - dziennikarz sportowy i komentator. Przez wiele lat był związany z telewizją Eurosport.

Karol Stopa nie żyje. „Jeden z najważniejszych głosów tenisa”
Karol Stopa na zdj. z 2015 r. (fot. 1 - Bartłomiej Zborowski, fot. 2 - Shutterstock) /PAP

Był człowiekiem spokojnym, wielkiej fachowości tenisowej, bardzo życzliwym. Bardzo się przykładał do pracy, co potwierdzą wszyscy, którzy go znali – tak wspomina Karola Stopę Witold Domański, twórca redakcji sportowej Eurosportu.
 

„Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!”" - napisał na portalu X komentator tenisa Lech Sidor. 

Zobacz wpis na X

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. 

Stopa rozpoczynał karierę dziennikarską „Kurierze Polskim”. Później trafił do „Przeglądu Sportowego”, z którego przeszedł do Telewizji Polskiej, a w latach 1997-98 do TVN. Od 1998 roku był stałym komentatorem tenisa w Eurosporcie. 

Ladowanie posta z Facebooka...

W mediach społecznościowych Eurosport nazwał Karola Stopę jednym z najważniejszych głosów tenisa. 

Źródło: RMF/PAP
Tagi: Karol Stopa

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: