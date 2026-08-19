Jamal Musiala znów zasłabł na meczu. Piłkarz ujawnił diagnozę

RMF24

Kibice zadrżeli, gdy Jamal Musiala po raz drugi w ciągu czterech dni zasłabł podczas meczu Bayernu Monachium. 23-letni piłkarz reprezentacji Niemiec ujawnił, jaki problem u niego zdiagnozowano.

Jamal Musiala upadł sześć minut po wejściu na murawę z ławki rezerwowych w wygranym 4:2 towarzyskim meczu Bayernu z Heidenheim i wymagał pomocy medycznej, zanim został zniesiony z boiska.

Reprezentant Niemiec zasłabł również podczas sobotniego spotkania towarzyskiego Bayernu z RB Lipsk (3:1).

Musiala: Zdiagnozowano u mnie

„Zdiagnozowano u mnie przejściowe, krótkie, ale łatwe do wyleczenia absencje spowodowane dysfunkcją neurologiczną. Mogą one prowadzić do epizodów takich jak te, które miały miejsce ostatnio – na przykład przeciwko Lipskowi czy teraz w Heidenheim” - napisał Musiala na Instagramie, dodając, że lekarze wykluczyli dalsze zagrożenia dla zdrowia.

„Wiem, że na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać przerażające – ale dla mnie są obecnie częścią mojego codziennego życia. Otrzymuję najlepszą opiekę medyczną i jestem bardzo optymistycznie nastawiony” - podkreślił piłkarz.

Musiala po poważnej kontuzji

Pomocnik, który rozegrał 231 meczów w barwach Bayernu, pauzował przez sześć miesięcy w zeszłym sezonie po złamaniu kostki, ale wyzdrowiał i wrócił do gry w dalszej części rozgrywek.

Wystąpił także z reprezentacją Niemiec w tegorocznych mistrzostwach świata w Ameryce Północnej.