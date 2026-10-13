Jagiellonia chce dokumentacji od PZPN. Norbert Wojtuszek po operacji

RMF24

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Jagiellonia Białystok oczekuje od PZPN informacji dotyczących postępowania sztabu medycznego reprezentacji podczas ostatniego zgrupowania kadry. Chodzi o uraz Norberta Wojtuszka. Przeszedł on operację przepukliny pachwinowej i będzie pauzować kilka tygodni.

25-letni piłkarz był powołany przez selekcjonera Jana Urbana na wrześniowo-październikowe mecze biało-czerwonych w Lidze Narodów. Wystąpił w spotkaniach z Rumunią w Warszawie (6:0) oraz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy (0:1) - w obu wchodził na murawę w 63. minucie.

Po powrocie do klubu okazało się, że nie będzie mógł grać w najbliższym czasie.

Norbert Wojtuszek po operacji

We wtorek rano Jagiellonia opublikowała komunikat, w którym poinformowała, iż Wojtuszek przeszedł operację przepukliny pachwinowej.

„Pogłębiona diagnostyka oraz przeprowadzone konsultacje medyczne ostatecznie przesądziły o konieczności wykonania zabiegu. Na tym etapie leczenia jego planowana przerwa w grze szacowana jest na kilka tygodni” - napisano na stronie Jagiellonii.

Klub zwrócił się do krajowej federacji z prośbą o wyjaśnienia. „Informujemy, że wystąpiliśmy do Polskiego Związku Piłki Nożnej z oficjalnym wnioskiem o przekazanie dokumentacji medycznej z badań wykonanych w trakcie diagnozowania kontuzji Norberta, jak również informacji dotyczących postępowania sztabu medycznego reprezentacji podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski, po powrocie z którego Norbert nie był już zdolny do treningów z zespołem” - dodano.

Zaczęli po pierwszej w nocy. Koszmar piłkarzy Bayernu w Norwegii Piłkarze Bayernu Monachium zostali „owacyjnie” powitani w norweskim Stavanger przed meczem Ligi Mistrzów. Kibice miejscowego Vikinga zakłócili im spokój, odpalając fajerwerki w przedmeczową noc.

Stanowisko PZPN

PZPN już wcześniej opublikował na profilu X swoje stanowisko ws. stanu zdrowia Wojtuszka.

„Podczas zgrupowania reprezentacji Polski u Norberta Wojtuszka stwierdzono naciągnięcie mięśnia przywodziciela długiego, z objawami charakterystycznymi dla tego rodzaju urazu. Wdrożono intensywną terapię fizjoterapeutyczną, która przyniosła poprawę i umożliwiła zawodnikowi powrót do treningów” - napisano.

„Jak wskazuje lekarz reprezentacji Polski dr Jacek Jaroszewski, przepuklina pachwinowa jest schorzeniem, które zazwyczaj rozwija się stopniowo, przez wiele miesięcy, a jej objawy mogą przypominać dolegliwości związane z urazem przywodzicieli. Zastosowane leczenie zachowawcze było uzasadnione stanem klinicznym zawodnika i reakcją na terapię. Nie ma podstaw do twierdzenia, że udział w meczu reprezentacji spowodował powstanie przepukliny pachwinowej” - dodano.