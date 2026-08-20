Gol Lewandowskiego tuż przed urodzinami. Mecz miał nietypowy przebieg

RMF24

Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego w meczu Chicago Fire z Orlando City. Drużyna Polaka wygrała 2:1 w meczu Major League Soccer. To trzecia bramka Lewandowskiego w nowej lidze. Jutro gwiazdor kończy 38 lat.

Robert Lewandowski trafił do siatki w 69. minucie - z „jedenastki” podyktowanej po faulu na nim. W końcówce spotkania (83.) polski napastnik został zmieniony. Ponad godzinę (do 61. min) w ekipie Fire grał David Poreba, urodzony w Chicago i posiadający również polskie obywatelstwo.

Goście prowadzili już od czwartej minuty po trafieniu Puso Dithejane z Republiki Południowej Afryki, po podaniu Poreby.

Tuż przed końcem pierwszej połowy sędzia musiał przerwać zawody. Powodem była szalejąca w okolicy burza.

Przerwa w grze trwała bardzo długo, a mecz wznowiono po upływie prawie dwóch godzin. W 52. minucie gospodarze wyrównali za sprawą Davida Brekalo, po asyście słynnego francuskiego napastnika Antoine'a Griezmanna, a ponad kwadrans później Lewandowski ustalił wynik.

Kapitan reprezentacji Polski ma na koncie już trzy gole w MLS. Zaliczył też trafienie w meczu Leagues Cup - rozgrywkach z udziałem klubów amerykańsko-kanadyjskiej MLS oraz z Meksyku.

Chicago Fire - po trzecim z rzędu zwycięstwie w MLS (licząc Leagues Cup, sześć kolejnych wygranych) - jest na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 35 punktów w 19 występach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 46 pkt w 20 spotkaniach. Orlando zajmuje 10. lokatę - 21 pkt.