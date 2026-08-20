Festiwal bramek w Białymstoku. Jagiellonia o krok od awansu

RMF24

Jagiellonia pokonała Iberię Tbilisi 4:0 meczu 4. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Początek spotkania Białymstoku nie wróżył tak zdecydowanego zwycięstwa. Mecz rewanżowy w Gruzji odbędzie się 27 sierpnia.

Pierwszy kwadrans nie zapowiadał tak wysokiej wygranej gospodarzy. Iberia kontrolowała bowiem grę i uniemożliwiała Jagiellonii skuteczne rozgrywanie piłki. Bramkarz „Dumy Podlasia” Sławomir Abramowicz musiał kilkukrotnie interweniować, aby ochronić swoją drużynę przed stratą gola.

Po kilkunastu pierwszych minutach scenariusz meczu się zmienił. Różnicę w ofensywie Jagiellonii robił prawy skrzydłowy Szwed Jeremy Agbonifo.

Imaz powtarza karnego

Bardzo dobre okazje miał Jesus Imaz, m.in. uderzał z pola karnego w sytuacji niemal sam na sam, ale ten strzał obronił Giorgi Makaridze. W 21. minucie Agbonifo zdobył gola, podający Kajetan Szmyt był jednak na pozycji spalonej. W 31. min szwedzki skrzydłowy w widowiskowy sposób ograł jednego z defensorów Iberii, a przez kolejnego został sfaulowany w polu karnym gości.

Imaz w pierwszym podejściu rzutu karnego nie wykorzystał. Po analizie VAR zachowania piłkarzy Iberii przy tym strzale, Hiszpan dostał szansę na rehabilitację i jej nie zmarnował.

W 41. minucie znowu miał szansę bramkową, ale nie trafił z bliska.

W doliczonym czasie gry wynik podwyższył jednak Agbonifo po szybkiej wymianie piłki w polu karnym z Imazem i Norbertem Wojtuszkiem.

VAR: Nie ma gola

Po przerwie zaatakowała Iberia i w 51. min Zviad Natchkhebia, bardzo aktywny na początku drugiej połowy, płaskim strzałem w długi róg zdobył gola. Po analizie VAR okazało się, że podczas akcji poprzedzającej ten strzał sfaulowany został jeden z piłkarzy Jagiellonii.

W 62. min było już 3:0 dla Jagiellonii. Guilherme Montoia dośrodkował z rzutu wolnego, piłkę niefortunnie odbił głową Ibrahim Alhassan, trafiając do własnej bramki.

Goście ambitnie walczyli o gola, Jagiellonia już nie pozwalała na akcje w swoim polu karnym, więc Abramowicz bronił strzały z dystansu.

W 88. minucie pomogła mu poprzeczka, gdy po rzucie rożnym Eldar Kuliiev strzelał głową.

Już w doliczonym czasie gry padła najpiękniejsza bramka tego meczu. Specjalista od strzałów z dystansu, hiszpański pomocnik Sergio Lozano uderzył w górny róg bramki Iberii i Jagiellonia jedzie na mecz rewanżowy do Gruzji z zapasem czterech goli.

Jagiellonia Białystok - Iberia Tbilisi 4:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Jesus Imaz (34-karny), 2:0 Jeremy Agbonifo (45+2), 3:0 Ibrahim Alhassan (62-samobójcza), 4:0 Sergio Lozano (90+2).

Żółte kartki: Jagiellonia - Yuki Kobayashi; Iberia - Giorgi Kabuladze, Vahid Selimovic, Nikoloz Dadiani, Eldar Kuliiev.

Sędzia: Ricardo de Burgos (Hiszpania). Widzów: 19 108.

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Guilherme Montoia - Jeremy Agbonifo (60. Ousmane Sow), Taras Romanczuk, Anders Klynge, Kajetan Szmyt (79. Rodrigo Conceicao) - Jesus Imaz (70. Sergio Lozano), Nik Prelec (79. Youssuf Sylla).

Iberia Tbilisi: Giorgi Makaridze - Jemal-Giorgi Jinjolava, Vahid Selimovic, Aleksandre Amisulashvili (79. Nikoloz Botchorishvili), Giorgi Kobuladze - Nikoloz Dadiani (80. Eldar Kuliiev), Ibrahim Alhassan (66. Giorgi Kutsia), Bakar Kardava - Stephen Ende (70. Amirani Dzagania), Nika Sikharulashvili, Zviad Natchkhebia.